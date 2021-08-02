與家人爭吵後開車離家　他「狂吞安眠藥」緊急送醫保命

▲民眾與家人口角後離家意圖輕生，草屯警積極調閱監視器尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投中寮鄉高姓男子日前與家人口角後，負氣開車離家，在車內服食大量安眠藥等企圖輕生；警方獲報後，調閱路口監視器仔細搜尋，終於發現行車軌跡和停放處，所幸高男尚有意識，警方先安撫其情緒，再經消防隊緊急送醫後，挽回一條寶貴生命。

草屯警分局指出，中寮分駐所所長陳尚謙、警員張郁閔於7月28日執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱其家屬高姓男子因家庭糾紛發生口角，一氣之下就自行離家，揚言自殺。



▲民眾與家人口角後離家意圖輕生，草屯警積極調閱監視器尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳、張2位員警獲報後，立即調閱路口監視系統及其駕駛之自小客車車行軌跡，依該軌跡沿線執行地毯式搜尋，最後在中寮鄉永平村永平路上發現該部自小客車，員警立即趨前查看，發現高男精神恍惚，且於車上發現多包食用完畢之安眠藥及鎮靜藥物袋，便立即通報119消防分隊，並持續安撫高男情緒。

警方表示，高男經送醫救治後無生命危險，家屬接獲通知趕至醫院，不禁喜極而泣，對於草屯警分局協助即時挽回一條寶貴生命十分感激；草屯分局長康健浚呼籲珍惜生命，遇有情緒困擾可尋求專業醫師、心理諮商師協助或撥打「1925」專線，有問題一定要向親友、他人或專業人員求助。



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