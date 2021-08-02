連輸戴資穎11次「一度沒自信」　陳雨菲當年訪談透露「轉念關鍵」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸羽球選手陳雨菲8月1日在東京奧運擊敗台灣選手戴資穎，拿下奧運女單金牌。不過，過去陳雨菲曾連續敗給戴資穎11次，當時她坦言自己有一些沒自信，心理上有一些壓力。

▲陳雨菲在訪談中提到對戰戴資穎時的心情。（圖／翻攝騰訊視頻）



陳雨菲先前在接受大陸媒體專訪時表示，連續11次輸給戴資穎之後，自己其實還是會有一些不自信，在遇到戴資穎的時候，心理上還是會有一些壓力。

▼陳雨菲曾連續輸給戴資穎11次，但兩年前開始陸續有勝績 。（圖／路透）



不過，陳雨菲並沒有因此放棄繼續挑戰，她提到，已經輸了11次，再多輸一次，12次、13次都已經沒有關係了，所以還不如放開去打，「能把自己的所有都發揮在場上的話，不管輸11次還是21次，都沒有遺憾就可以了！」

之後，陳雨菲終於在2019年的全英羽球公開賽上完成對戴資穎的首勝，獲得冠軍，也陸續在其他與戴資穎的比賽中拿下第2勝、第3勝。

開始在與戴資穎的對戰中能取勝後，陳雨菲說，覺得自己跟戴資穎還是有一些差距，「就是雖然有贏，已經慢慢開始有贏球，然後有贏2、3次，但是技術方面、戰術方面、經驗方面，她都還比我要好一些，我覺得自己還是需要再更加努力訓練，然後才能有機會再次戰勝她。」

▼陳雨菲在東京奧運擊敗戴資穎，拿下金牌。（圖／路透）



陳雨菲也強調，「如果覺得翻過這座大山了，心態上、思想上就出現鬆懈，其實就還是不行。」

東京奧運擊敗戴資穎拿下金牌後，陳雨菲受訪時坦言，其實一直以來她都把戴資穎當成目標，「因為之前一直輸給她，到後來才慢慢能突破一次兩次，她也是我訓練的一個動力。」

首次參加奧運就贏得金牌，陳雨菲已經將眼光看向2024年的巴黎奧運，她說，希望和隊友一起努力，「一起去巴黎展現我們女單的風采。」