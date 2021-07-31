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金正恩頭殼撞到？後腦杓驚見「神秘貼布」　暴瘦20kg後疑有新傷勢

▲▼北韓官媒30日公布新聞畫面中，金正恩後腦勺貼上神秘貼布，但28日公開出席活動時，並沒有看見貼布。（圖／翻攝自《朝鮮中央通訊社》）

▲北韓官媒30日公布新聞畫面中，金正恩後腦杓貼上神秘貼布，懷疑是有必須遮掩的傷勢。（圖／翻攝自《朝鮮中央通訊社》）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前主持軍方幹部培訓會議，而官媒朝鮮中央電視台發布的照片中，卻看見坐在主席台上的金正恩，後腦杓竟貼著一塊膚色貼布，明顯可見，引發南韓輿論猜測金正恩後腦杓可能有傷勢。

▲▼北韓官媒30日公布新聞畫面中，金正恩後腦勺貼上神秘貼布，但28日公開出席活動時，並沒有看見貼布。（圖／翻攝自《朝鮮中央通訊社》）

▲金正恩後腦勺上的貼布遠觀也能看出。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，北韓國務委員長金正恩24至27日主持歷史上首次全軍指揮官與政治幹部培訓講習會，而北韓官媒《朝鮮中央通訊社》與旗下電視台於30日相繼發布照片與新聞影片，令人驚訝的是，金正恩的後腦杓罕見地貼上一塊膚色貼布，而且大小幾乎與手掌心一樣大，相當明顯可見。

報導稱，在其他影片的截圖中還可以看到貼布邊緣脫落處，似乎還有深色痕跡，懷疑可能是傷口結痂等不明傷勢。然而，金正恩最近頻繁出席活動，日前為了紀念1953年7月27日南北韓簽署停戰協定屆滿68周年，金正恩於28日前往朝中友誼塔參拜獻花，接著又在29日出席第七屆全國老兵代表大會，但這兩場活動中，金正恩露出後腦杓的照片都不見「神秘貼布」的蹤影。

▲▼北韓官媒30日公布新聞畫面中，金正恩後腦勺貼上神秘貼布，但28日公開出席活動時，並沒有看見貼布。（圖／翻攝自《朝鮮中央通訊社》）

▲▼金正恩28日與29日公開出席活動時，並沒有看見貼布。（圖／翻攝自《朝鮮中央通訊社》）

▲▼北韓官媒30日公布新聞畫面中，金正恩後腦勺貼上神秘貼布，但28日公開出席活動時，並沒有看見貼布。（圖／翻攝自《朝鮮中央通訊社》）

此前南韓媒體報導，金正恩曾消失一段時日，復出時突然暴瘦20公斤，整個人小了一號，連西裝外套都變得寬鬆，也被外界懷疑是故意「閉門減肥」，為的是要博得經濟陷入困境的北韓民眾的好感，果然，當時也有民眾發出憂慮稱，「看到敬愛的總書記同志（金正恩）消瘦憔悴的模樣，人民最感到心痛，每個人都情不自禁地掉下眼淚！」

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