全日大林智慧生鮮物流園區　雲嘉南重要農產品食材調節中心

▲▼全日大林智慧生鮮物流園區上樑，打造南台灣冷鏈物流中心新標竿。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



因應生鮮產品需求增加的消費趨勢，產品的安全與品質重視程度也逐漸提升，農產品冷鏈物流成為重要關鍵。全日大林冷鏈股份有限公司投資8億8,800萬元興建「智慧生鮮物流園區」，30日舉行新建工程「上樑儀式」，智慧生鮮物流園區將扮演台灣雲嘉南地區重要農產品食材調節中心。





嘉義縣是農業重要生產基地，但經營主體以小農為主體，農產品採後處理、包裝和運輸常由農民自行運作，規模有限，運銷過程常有冷鏈斷鏈的情形，而且產品不耐貯運，生產時程調配不易，加上分散式的生產管理，導致農產品耗損高，成本也跟著偏高，設置區域大型冷鏈物流中心有其必要性，透過冷鏈倉儲調節，能達到穩定市場供貨量與銷貨期，提供穩定到貨品質，解決損耗和產銷失調問題，增加農業價值。



園區占地4.4公頃，位於台糖嘉義大林糖廠舊址，完工後將結合農產品出口與國內消費需求，導入物聯網設備及冷鏈管理設施，增強生鮮農產品理貨與貯運能力，強化食品安全，達到穩定蔬果供應、提升產品品質目標，落實農業六級產業化。



農業處指出，園區透過BOO模式將建設三棟含「倉儲物流」、生鮮蔬果「預冷」、「催熟」、「加工」與兼具「展銷觀光」功能建築，總樓地板面積超過7,000坪，竣工啟用後，可提供田間採收後的處理、洗選、預冷保鮮、生產加工、包裝到物流配送等一系列冷鏈物流服務。



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