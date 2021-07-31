嘉義爆11確診！鄰近縣市恐受害　醫曝「小工廠1行為」：防疫易鬆懈

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

嘉義縣先前連續49天零確診，不過卻在昨（30日）降級第4天新增9例確診，衛福部草屯療養院醫師沈政男擔心指出，「不能輕信足跡單純個案」，尤其是這類型的小工廠，員工彼此之間很熟識，感情好得像家人，很多人都不戴口罩就在互動，容易鬆懈防疫措施，「這起群聚可說是降到二級後的第一個防疫挑戰」。

沈政男在臉書發文，針對嘉義工廠群聚案，值得檢討的地方有兩個，一個是工廠的防疫措施相當薄弱，另一個則是放了很久，都沒人懷疑工廠出現疫情。零確診的表象讓民眾輕忽疫情了，「案例有不少人早出現呼吸道症狀，竟然無人就診，更未懷疑自己染疫」，新冠群聚可分為兩類，家戶和職場，其中最少人探討的是職場群聚。

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他指出，職場若夠大同事之間彼此陌生，容易提高警覺，並引進感控措施，但最怕的就是小職場，「大家朝夕相處，宛如家人，很容易鬆懈防疫措施，不戴口罩一起吃飯聊天也不怕」，以嘉義工廠群聚來看，至少已經傳了10天，且多數員工染疫，顯見防疫措施幾乎闕如。

▲工廠傳播鏈已經累計11人染疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

雖然嘉義縣政府迅速升級縣內警戒，禁止內用，但沈政男擔憂表示，「問題是還有多少染疫者未被驗出？」，二級警戒已經5天，重新開放內用這幾天，是否已經在鄰近縣市內用？沈政男表示，這起群聚將會是降二級的第一個挑戰，「如果沒處理好，只怕鄰近縣市都可能受害」。

沈政男提到，在三級警戒之下，你不可能在社交場合感染，也不是在職場感染，最可能就是熟識者之間的近距離感染，「不要以為病毒會從草叢裡突然跑出來將你感染啦，都是不負責任的近距離接觸的產物啦」，目前的當務之急，就是必須把所有染疫者的電信足跡全部調查出來，「仔細疫調所有接觸者，切莫以為11人就是全部染疫人數」。

在文末，他也提醒，有疫苗就快點去打，好多人都在等莫德納，但是現在疫苗根本不足，「如果你很擔心染疫，比如要開學或出國，AZ就將就打一打吧」，他也配合時事笑說，「或者，你如果看奧運看到會流淚或吃不下飯，也可以考慮愛用國貨，去打愛國疫苗吧」。