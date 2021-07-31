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台灣第2位！前副總統陳建仁獲教宗任命「教廷宗座科學院」院士

▲前副總統陳建仁偕夫人羅鳳蘋前往李登輝追思會場弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）

中央社

教廷30日公布，教宗方濟各任命前副總統陳建仁為教廷宗座科學院院士，陳建仁是繼前中研院院長李遠哲之後，第二位獲得此殊榮的台灣人。

教廷新聞室在公告中介紹陳建仁完整資歷。公告指出，陳建仁在國立台灣大學畢業後，取得美國約翰霍普金斯大學理學博士學位，過去曾擔任中華民國副總統、衛生署署長、行政院國家科學委員會主任委員等職務。

▼教宗方濟各任命前副總統陳建仁為教廷宗座科學院院士。（圖／翻攝自教廷新聞室

▲▼教宗方濟各任命前副總統陳建仁為教廷宗座科學院院士。（圖／翻攝自教廷新聞室）

駐教廷大使館在臉書貼出喜訊，強調台灣健將在奧運比賽發光發熱之際，台灣的學術界成就也被全世界看見。

駐教廷大使館指出，宗座科學院於1603年成立於羅馬，是世上歷史最悠久的科學院之一，成立宗旨為推動數學、物理學，以及自然科學研究 。

科學院院士為終身職，目前有數學、物理、化學、生物學、環境科學等各科學領域專長共70餘名院士，其中許多院士為諾貝爾獎得主。

▼教宗方濟各。（圖／路透）

▲▼教宗方濟各發表平安夜彌撒。（圖／路透）

【恭喜陳建仁教授成為教廷科學院新科院士！】???????????? 教廷新聞室7月30日公布，＃教宗方濟各 任命我國流行病學家、前副總統 陳建仁 Chen...

Taiwan in Holy See 駐教廷大使館發佈於 2021年7月30日 星期五
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