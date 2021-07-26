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三級警戒鏖戰70天　陳建仁用8張圖證明：台灣保住防疫典範地位

▲▼陳建仁近日接受徐佳青專訪。（圖／僑委會提供）

▲前副總統陳建仁。（圖／僑委會提供）

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁26日透過臉書表示，4月中旬Alpha變異株病毒入侵，發生一系列群聚感染鏈，從華航機組人員及諾富特員工群聚、獅子會會員群聚，接著全國三級警戒，期間發生超過1萬4000位本土確診，以及700位死亡，但在合作防疫下，台灣在最艱難時刻，防疫表現依然可圈可點。

陳建仁把台灣的狀況與20個重要國家相比，發現從5月15日到7月23日的70天中，新冠肺炎每日每百萬人發生率的7日滾動平均值，可以看到在這70天裡，台灣的每日每百萬人口病例發生率，相對低於多數國家；而在6月中旬以後，多數國家的發生率都在上升，台灣卻開始下降。

▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▲三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

陳建仁分析，台灣每百萬人病例發生率在5月15日是1.75，排名是最低的第5名，到了7月23日是0.94，排名是最低的第1名；而台灣的每百萬人病例累積發生率在5月15日是61.93，排名是最低的第2名，僅次於越南。接著，在7月23日是是652.27，排名是最低的第2名，僅次於紐西蘭。

陳建仁指出，台灣發現每名確診病例的篩檢人數，在5月15日是75.6，排名是最高的第8名；到了7月23日是977.9，排名是最高的第2名，僅次於澳洲。

陳建仁表示，台灣的每百萬人口COVID-19病例死亡率在5月15日是零，和新加坡、紐西蘭和澳洲同屬最低的第1名；到了7月23日是0.15，排名是最低的第6名，次於新加坡、紐西蘭、澳洲、南韓、日本。

▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

在每百萬人口COVID-19病例累積死亡率方面，陳建仁指出，台灣在5月15日是0.5，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是32.92，排名是最低的第4名，僅次於越南、紐西蘭、新加坡。

總體而言，陳建仁表示，在過去的70天裡，台灣經歷險峻的防疫挑戰，藉著全民團結一心、堅守防疫準則，中央與地方政府的通力合作，美國、日本、立陶宛與斯洛伐克的慷慨捐贈疫苗，讓台灣透過提升社區篩檢人數、阻斷病毒傳播途徑、提高疫苗接種覆蓋率，使得R值很快的下降。

陳建仁表示，台灣不僅繼續維持相對偏低的COVID-19累積發生率與累積死亡率，也持續保住防疫典範的地位。

▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）▲▼三級警戒鏖戰70天，前副總統陳建仁用8張圖證明台灣保住防疫典範地位。（圖／陳建仁臉書）

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