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送貨員慘遭檢舉魔人盯上！他嘆「社會怎麼了」　網氣炸：腦袋裝大便嗎

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▲有快遞員分享公司遭檢舉魔人狂檢舉。（圖／翻攝自爆料公社）

記者王麗琴／綜合報導

全台三級警戒仍持續著，為了能夠早日解封，大部分民眾都乖乖宅在家，日常所需的用品，則從網路上訂購，這時貨物的配送就靠快遞公司幫忙了，因此不少人認同，疫情期間除了第一線的醫護人員、警消這些「抗疫英雄」外，外送員應也算是疫情期間的另種「英雄」。不過，現在竟然有檢舉魔人，連快遞公司也檢舉，讓快遞人員無奈嘆「這社會怎麼了？」

一名網友今（29）日在《爆料公社》PO文表示，「今天有警察來黑貓公司，說被檢舉群聚，檢舉魔人好誇張。」讓他感慨嘆「這社會怎麼了？」

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原PO指出，每次有人檢舉群聚，警察就要出動，都快累死員警了。他問「制度是不是有問題，隨便檢舉人群聚警察就要出勤處理」，他很希望這種情形能夠改善，這樣警察就不用整天被這些檢舉達人煩到浪費人力。

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▲快遞員嘆「這社會怎麼了？」（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出網友氣炸，「這種檢舉制度有時候被人公器私用、公報私仇，浪費大家時間」、「希望檢舉的人得到新冠肺炎」、「這些人真的有夠閒，是不是太無聊了..物流送貨也是在工作，只要保持距離防護措施，並不需要這樣放大她們」、「現在最辛苦的出來醫護、警消，再來就是物流跟外送了，真是可惡的檢舉！」、「送貨員都檢舉完了，要不要連外送員一起檢舉，大家一起宅在家等死就對了...」、「檢舉魔人腦袋裝大便嗎！送貨送不完 還無法吃飯內用 廁所也無法上 還那邊亂小」、「以後檢舉可要求檢舉人正確的個資嗎？不然這樣亂檢舉浪費社會資源很好玩是嗎？」

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▲快遞員擔憂警察會累死。（圖／翻攝自爆料公社）

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