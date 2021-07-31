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抄筆記反而記不住！專家推「積讀法」一口氣看　懶人最適合

日本文具,筆記（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲寫筆記不僅耗時間，反而會忘記！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／ 外山滋比古

摘自／究竟出版《思考整理學

如果不多相信腦袋一些，腦袋就太可憐了。積讀法就是透過集中閱讀、集中記憶，讓人在短期間變成對某個主題博學強記。調查資料時，一邊閱讀，一邊做成卡片、筆記，是最正統的做法。可是並非所有人都會這麼做，而且也不是非得這麼做才能整理知識。

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如同前述，不管是卡片或筆記，都必須用手寫，很花時間，而且寫下來的內容，也未必全都能派上用場。有時候是事情過後才發揮作用，但這只是偶然，無法掛保證。一個不注意，甚至還會忘了有這樣一份筆記。無論是卡片或筆記，寫起來都大費周章，而且後續維護也不容易，如果沒有善加管理，最後只會變成堆積如山的無用資料。

人各有所長，別人的方法再好，也不一定適合自己。不抄卡片，也不做筆記，要蒐集、整理知識寫成論文時，以下這種不管成敗姑且一試的特殊讀書法也很常用。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲蒐集與主題相關的書、文獻，再一次讀。（圖／unsplash）

蒐集所有資料，一口氣讀

首先，蒐集與主題相關的參考文獻。在蒐集到所能得到的全部書目之前，先不急著讀。等資料都蒐集得差不多了，就把它們堆在書桌旁。接著，一本一本讀起。如果不專心一意，可是會讀不完的。可以寫一點備忘，但是不做筆記，也不抄卡片。

擔心這樣會忘記內容的人，就屬於卡片派、筆記派。有這種傾向的人，千萬不要學這種橫衝直撞式的方法，因為就算嘗試，也不會順利。要把一切記在腦中，當然會忘記，可是不會像做筆記或抄卡片的時候那樣，忘得一乾二淨，這很不可思議。

看樣子，記錄下來的心安會促進遺忘。以前有位大學者教訓拜訪他的同鄉晚輩說，把教授說的一字一句都抄成筆記，是愚蠢的做法。現在的大學生很多已經不做筆記了，但說到二次大戰前的大學課堂，把教授的每字每句都抄成筆記是很普遍的做法，而教授也會為了方便學生做筆記，放慢說話的速度。

那位大學者似乎在當時就發現了這個現象：全部抄成筆記，反而完全記不住。除了重要的數字以外，只記下極少的要點，反而更能留下印象。

▲女同事偷偷在原PO的筆記本上，用原子筆寫下「7個字」。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲寫字時會專注在寫字上，容易疏忽了內容。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

不抄筆記的好處

寫字時會專注在寫字上，容易疏忽了內容。話說，以前來聽我演講的女士們都會低著頭、在光線不充足的環境下振筆疾書，她們也是被筆記派的想法給支配了吧！這類的筆記事後絕對不會重讀，然而卻為了寫字，忽略了演講的內容，結果落得兩頭空。聽演講的時候做筆記，不是個聰明的做法。

不過曾幾何時，最近已經很少看到女性聽眾在做筆記了，但仍然有一些傳統的筆記派，看到有聽眾熱心做著筆記，還是會覺得很高興。其實專心聆聽，反而比較記得住內容。

另一點是，興趣會發揮作用。即使不抄筆記，對於感興趣的事也不會那麼容易忘記。會忘記，就是沒興趣的最佳證明。如果求知欲旺盛，只要把它寫進腦袋裡的筆記本，便難以忘卻。如果不多相信腦袋一些，腦袋就太可憐了—姑且一試派是這麼想的。

假設有十本相關文獻，一本一本讀下去，到了第三本左右，就會出現重複的部分，這麼一來，便能推測這是常識或定論。如果出現和前面的書相反的想法或知識，就能了解這是眾說紛紜的部分。

第一本書會花掉最多時間，所以最好從正統的書籍開始讀起。大量閱讀同一個主題的書，愈到後面，不必詳讀就能理解的部分也會愈多。即使第一本書花了三天才讀完，讀完十本也不會花上三十天。一口氣全部讀完，反而很有效率。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲讀到第三本左右，就會出現重複的部分，後面也會越讀越快。（圖／unsplash）

趁熱度還在，盡快整理

讀完之後，必須盡快整理成文章。因為等到熱度一過，便會迅速遺忘。就算真正重要的部分沒有忘記，細節也不可能記得一清二楚。

腦中充塞著許多知識時，要有效的整理是出乎意料的困難。實在是因為有太多難以整理的知識與見解，可是由於沒做筆記，也沒有寫卡片，就必須在腦袋的筆記被後來的記憶覆蓋過之前整理完畢才行。

像這樣累積許多書，再一口氣讀完的方法，我命名為「積讀法」。這個方法效果非凡，我可以想像，過去應該有不少人是使用這樣的方法。

在自己的腦中做筆記、寫卡片，再視需要將內容抽取出來，這需要良好的記憶力，而過去的學者大多都博學強記，因此並非不可能的事。

在書籍量不多，幾乎沒有參考文獻、辭典的時代，想獲得知識，只能仰賴記憶。後來隨著典籍變多、要回想已經忘掉的事情方法變多，我們的腦袋也變得健忘了。現在稱得上博學強記的人難得一見，即使被人這麼說，也沒有過去那麼光榮。

可是暫時性的博學強記，對於整理知識非常有用。積讀法就是透過集中閱讀、集中記憶，讓人在短期間變成對某個主題博學強記。

只是，如果不立刻記錄下來，強記的內容還是會消失。等到完成論文或書稿以後，再放心的遺忘吧！如果一直執著於同一件事情，會妨礙到往後的知識學習或積讀。不過，有些事不論再怎麼努力忘記，還是會永遠留在記憶中。

因為這些知識與個人內心深處的興趣和關注事物有關。儘管覺得能就此忘掉，但終究無法遺忘的知識，會塑造出每個人的知識性格。

積讀派裡有許多作風鮮明的知識分子，這應該不是偶然。積讀法乍看之下似乎是懶人的用功法，但是它不僅傳統，也相當現代。我們在非刻意的情況下所習得的知識，大多是這種積讀法的變形。

▲▼究竟出版《思考整理學》（圖／究竟出版提供）

★本文摘自究竟出版《思考整理學》，作者外山滋比古，御茶水女子大學榮譽教授。日本知名英國文學家、語言學家、隨筆作家。本書運用各種巧妙的比喻和實際方法，告訴你思考到底是怎麼一回事，以及如何養成創意思考的好習慣。

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關鍵字：

積讀法抄筆記思考整理學

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