72萬➝150萬！陳其邁允諾高雄籍選手「奪金獎金翻倍」

▲高雄市長陳其邁今允諾，設籍高雄的選手奧運獎金加倍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

東京奧運賽事如火如荼進行中，高雄市民進黨議員黃文益等人今（29日）上午在議會質詢時，為設籍高雄的選手們爭取奧運獎金加倍，像是金牌72萬提高至150萬元。對此，市長陳其邁表示，認同此項建議，並允諾會多元照顧選手們。

民進黨籍市議員黃文益、鄭光峰、李喬如、林智鴻、陳明澤及張漢忠等人今上午在高雄市議會進行聯合總質詢，並以「向東奧台灣選手致敬」為題，大力推崇高雄市籍選手在東京奧選賽事上傑出表現令人振奮，也關切選手的權益及獎助金發給金額。

質詢時，黃文益先是一一秀出高雄市的選手照片，其中包括羽球戴資穎、桌球莊智淵、射擊選手吳佳穎、舉重高展鴻、舉重江念欣、田徑黃士峰等6人，給陳其邁隨堂測驗，而陳其邁全數答對，清楚念出每個選手姓名。

接著，黃文益提到，高雄市的選手們在比賽上表現可圈可點，市府應研議方案留住人才，讓選手們可以持續在熱愛的賽事發光發熱，像是根據現行高雄市選手參加國際競賽績優獎助金「奧運奪金牌72萬、銀牌42萬、銅牌30萬元」標準，希望市府能倍增獎助金，調整為150萬元、80萬元、60萬元；另外他也建議遴聘「體育大使」，宣傳體育及提升運動風氣，也是城市精神的展現。

對此，陳其邁認同獎金建議，允諾會多元照顧選手，像是獎助金便是其中的一項，也會從選手未來的職涯照顧上一併研議；此外，他也說，選手在運動場上的表現不僅是獎牌，像是莊智淵在桌球賽場奮戰的過程，正是城市精神及形象的展現。