美CDC內部文件曝光　染Delta打不打疫苗「病毒擴散一樣快」

▲全美過去一週單日新增確診平均超過6萬1300例。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

依據美國疾病管制與預防中心（CDC）內部文件，Delta變異株讓全美各地確診數量迅速攀升，但這似乎也讓疫情更加嚴峻，因為依據尚未公開發表的數據顯示，完全接種者傳染Delta病毒的速度，可能與未接種者相同。

CNN引述聯邦衛生官員的說法指出，CDC之所以會更新戴口罩規則，也就是建議住在變異病毒傳播率高地區的完全接種者，在室內應該要戴上口罩，相關數據占有極大影響力。

全美過去一週單日新增確診平均超過6萬1300例，這遠比6月下旬平均單日確診1萬1299例的數量高出許多，且截至28日，幾乎全美各州的確診數都比上周還要多。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）28日坦言，對於先前出現的變種病毒，即便已接種疫苗者出現罕見突破性感染，仍未有把病毒傳播給其他人的能力，但依據過去數周疫調數據，就算打過新冠疫苗，確診Delta變異株的患者能夠把病毒傳給其他人。

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