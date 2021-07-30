北市公布確診足跡　7月25、26日曾入住「路途行旅」旅館

記者陳家祥／台北報導

台北市衛生局20日公布1例確診個案的足跡，為案15740。該案在7月28日PCR陽性確診，為案15721接觸者，2人皆屬於新北市個案。曾在7月25日晚間10點43分到26日上午10點之間，入住台北市中正區延平南路「路途行旅」旅館住宿，住宿房間及公共區域已依原訂排程進行清消，並請相關人員進行自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增21例本土確診個案，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布14,420位確診個案中，已有12,817人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,021,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,004,528例排除)，其中15,662例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。



▲北市公布足跡地圖，案15740。（圖／北市府提供）