ICU慘況曝！染疫者插管前禱告、與家人視訊　「挺不過去就是訣別」

▲馬來西亞醫護將去世的患者放入裹屍袋。（圖／翻攝自Facebook／Shahrin Sahbudin）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞6月2日新增126宗新冠死亡病例，創下單日新高。當地衛生部最近轉發了一位醫護的帖文，展示新冠重症患者在臨終前的真實場景，以此警戒人們，新冠病毒殺人於無形，民眾一定要配合政府的防疫措施。

綜合馬來西亞多家媒體報導，當地一名醫護人員沙林（Shahrin Sahbudin），最近在Facebook上傳了一張照片，只見加護病房（ICU）中，有2名身著防護服的醫護人員，正將一名沒能挺過插管放入裹屍袋中。

COVID NI TAK MAIN MAIN YA



Jadikanlah vaksin ni satu ikhtiar bagi kita semua , berdoalah agar kita semua dijauhkan



Kisah yang dikongsi bersama semoga bermanfaat pic.twitter.com/Dw7MTc9mPk — Berita Seremban (@beritaseremban) June 2, 2021

沙林在帖文中指出，許多重症患者在接受插管後，都難以挺過險峻的病情，最後只能在病床上痛苦死去，「因此，現在只要患者被確定需要插管輸氧後，我們就會讓他們與家人視訊，如果患者是穆斯林的話，我們會要求他們誦讀清真言（kalimah syahadah）。」

沙林解釋，之所以要求重症患者這麼做，是因為「如果他們挺不過去的話，這就是他們人生的最後旅程了」。沙林也感嘆，患者在臨終前，孤身一人躺在床上，陪伴他們的是不知何時到來的死亡，讓人倍感心酸。

當地衛生部最近也轉發了沙林的帖文，讓民眾了解新冠重症患者在臨終前的真實場景，以此警戒人們，新冠病毒殺人於無形，民眾一定要配合政府的防疫措施。

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