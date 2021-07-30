華為P50系列旗艦機搭鴻蒙OS2與高通S888　亮點是拍照只支援4G

▲華為P50、P50 Pro，搭載高通S888行動平台、鴻蒙OS2作業系統，最快8月上市。（圖／取自華為官網，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

真的是逆境求生，華為公司正式發表 HUAWEI P50 系列，相較往年來說，今年僅有 P50 與 P50 Pro 兩款機種，而且受到晶片短缺影響，兩機只支援 4G + Wi-Fi 6 連線，都是鴻蒙OS2作業系統，P50 搭載高通S888 處理器，而P50 Pro 則有海思Kirin 9000 與高通S888 兩個版本。

華為P50系列強調比業界更緊湊的機身設計工藝，同樣的機身大小，挑戰的是更輕薄、更大的螢幕，但卻支援IP68防水防塵、更好的拍攝效能、以及自家開發的66W快充。受到美國制裁影響，華為P50 系列將會搭載限量的高通S888晶片，不支援5G，而且不搭載 Android 作業系統，改為使用鴻蒙OS2，這個作業系統也是延伸自 Androd 系統而來，最新操作介面類跟 iOS 15 操作相當相似，同樣的從右上角往下滑可以進入控制中心，也有類似 Share Play 的功能串連物聯網設備，健康功能也做得非常相似，不過搭載鴻蒙系統的手機跟華為平板、電腦與物聯網家電設備連結性是目前業界做得最完善的。

華為P50 手機大小為 156.5X73.8X7.92mm，重量181克，配備 6.5 吋 90Hz 畫面更新率的螢幕，全機支援 IP68 防塵防水，電池容量 4100 mAh，支援 66W 快充，搭載 5nm 製程的高通S888 行動平台，但卻移除了平台上的 5G 上網模組，散熱方式有點類似 SONY Xperia 1 III 跟三星Galaxy S21 的綜合版，加大石墨烯面積，同時又導入液冷散熱，電池容量 4100mAh。

華為P50 的價值主要還是拍照功能，配備 5000 萬畫素主鏡頭（光圈F1,8）、1300 萬畫素超廣角（光圈F2.2）、1200 萬畫素長焦（光圈F3.4），支援 5 倍光學、50 倍數位變焦，透過所謂的「XD Optics 計算光學」技術，相較傳統的手機拍照來說，華為透過 AI 演算法修正每個像素的相位差，還原真實影像，所以它的 AI 微動瞬間、高畫素模式、夜拍效果會變得更加優質。

至於華為P50 Pro 手機大小為 158.8X72.8X8.5mm，重量 195 克，配備 6.6 吋 OLED 螢幕，畫面更新率 120Hz、300Hz 觸控採樣率，還有 1440Hz 超高頻率護眼調光功能，解析度為 FHD+，基於晶片短缺的問題，華為為它準備了麒麟9000 跟高通S888 處理器兩個版本，不過很可惜的是，兩個版本是沒有支援 5G，同樣搭載鴻蒙OS2 作業系統，電池容量 4360mAh ，支援 66W快充，多了 50W 華為無線充電。

華為P50 Pro 效能方面有高通S888 行動平台跟麒麟9000 兩種選擇，同樣的加大石墨烯＋VC液冷散熱系統，但是機身設計相當特別，該款手機有可可茶金、雪域白、拂曉粉、曜金黑四款，其中有個相當特別的「漣漪雲波」功能，他們在背蓋設計了「電致調光工藝」技術，當使用者在講電話或者 WiFi 上網的時候，手機背蓋會出現像是水面上起了漣漪的效果。

華為P50 Pro 強調十億色顯示、十億色原色影像拍攝，但卻支援高達 200 倍數位變焦，明顯針對 OPPO Find X3 Pro 而來。該款手機配備 5000 萬畫素主鏡頭（光圈F1.8）、4000 萬畫素黑白鏡頭（光圈F1.6）、1300 萬畫素超廣角鏡頭（光圈F2.2）、6400 萬畫素長焦鏡頭（光圈F3.5），其中全新的OIS 智慧防手震效果- AIS Pro 超級防抖，可以讓手機即使是用長焦拍攝，也能拍出穩定的照片。自拍鏡頭方面一樣是 1300 萬畫素超廣角（光圈F2.4）。

P50 Pro 的起售價為人民幣 5,988 元（約合 927 美元），配備 8GB 內存和 128GB 存儲空間，並將於 8 月 12 日在中國大陸正式發售。華為表示，首批機型將搭載麒麟 9000 處理器，高通機型將在年底推出。

P50 起售價為 4,488 元（約合 695 美元），同樣配備 8GB 內存和 128GB 存儲空間，並將於 9 月上市銷售。目前尚不清楚這兩款手機是否或何時會在中國境外發布。

上市情報方面，華為P50 有 8GB/128GB 跟 8GB/256GB 兩種選擇，售價人民幣 4488 元起，折合新台幣不到 2 萬元，不過最快要等到 9 月份才會出貨。華為P50 Pro 則會率先在 8 月份上市，但是比較特殊的漣漪雲波跟典藏版要到 9 月才上市，S888 版本共有 8GB/128GB、8GB/256GB、8GB/512GB 可以選擇，售價 5988 元起，折合新台幣約 2.6 萬元起。麒麟9000版本比 S888 版本少了 8GB/128GB 版本，多了 12GB/512GB 特製版本，售價 6488 人民幣，折合新台幣約 2.8 萬元起。