換機前先等等！官方提醒一錯恐讓LINE「資料全毀」

記者吳立言／綜合報導

隨著手機迭代速度加快，不少民眾幾乎一年就換一次新機，而 LINE 帳號如何安全轉移，也成了每次換機時最讓人緊張的步驟。LINE 近期更新提醒，若過程中犯下一個關鍵錯誤，舊帳號資料恐怕完全救不回，呼籲用戶換機前務必先完成基礎檢查。

官方指出，在開始轉移 LINE 帳號前，建議先確認 3 件事：

① 手機號碼是否維持不變（以下指引皆以號碼未變更為前提）

② 是否已完成「帳號健檢」，包含綁定電話號碼、電子郵件、密碼，以及 Apple 或 Google 帳號

③ 聊天紀錄是否有備份，若舊手機空間不足，可先清除快取再備份。

LINE 同時說明，不同情境下可轉移的資料範圍也不盡相同。若是同系統換機（例如 iPhone 換 iPhone、Android 換 Android），包含聊天紀錄、記事本內容、貼圖、LINE Pay 餘額等多數資料都能順利移轉，但提醒鈴聲設定無法帶過去。反之，若是跨系統轉移（例如 Android 換 iPhone），聊天紀錄與已購買代幣餘額將「無法搬移」。

至於換機方式，目前共有 3 種：其一是使用行動條碼掃描（舊手機必須能開機）；其二是透過電話號碼與密碼，於新裝置進行簡訊驗證；其三則是使用 Apple 或 Google 帳號認證，適用於忘記密碼、無法收驗證碼但已提前綁定帳號且在舊手機開啟「省略 2 階段認證」的用戶。