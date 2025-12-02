　
3C家電

換機前先等等！官方提醒一錯恐讓LINE「資料全毀」

▲▼LINE。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

隨著手機迭代速度加快，不少民眾幾乎一年就換一次新機，而 LINE 帳號如何安全轉移，也成了每次換機時最讓人緊張的步驟。LINE 近期更新提醒，若過程中犯下一個關鍵錯誤，舊帳號資料恐怕完全救不回，呼籲用戶換機前務必先完成基礎檢查。

▲▼ 。（圖／LINE）

官方指出，在開始轉移 LINE 帳號前，建議先確認 3 件事

① 手機號碼是否維持不變（以下指引皆以號碼未變更為前提）

② 是否已完成「帳號健檢」，包含綁定電話號碼、電子郵件、密碼，以及 Apple 或 Google 帳號

③ 聊天紀錄是否有備份，若舊手機空間不足，可先清除快取再備份。

▲▼ 。（圖／LINE）

▲▼ 。（圖／LINE）

LINE 同時說明，不同情境下可轉移的資料範圍也不盡相同。若是同系統換機（例如 iPhone 換 iPhone、Android 換 Android），包含聊天紀錄、記事本內容、貼圖、LINE Pay 餘額等多數資料都能順利移轉，但提醒鈴聲設定無法帶過去。反之，若是跨系統轉移（例如 Android 換 iPhone），聊天紀錄與已購買代幣餘額將「無法搬移」

至於換機方式，目前共有 3 種：其一是使用行動條碼掃描（舊手機必須能開機）；其二是透過電話號碼與密碼，於新裝置進行簡訊驗證；其三則是使用 Apple 或 Google 帳號認證，適用於忘記密碼、無法收驗證碼但已提前綁定帳號且在舊手機開啟「省略 2 階段認證」的用戶。

官方特別強調，有一件事千萬不能做：絕對不要在新手機按下「註冊新帳號」並輸入原本的綁定資料。因為系統會直接視為建立全新帳號，原本帳號將同步失效，所有資料也無法再找回。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

很多人看到手機容量不足難免頭痛，不知該從何刪起。就有網友表示，原本以為手機容量不足是因為相片影片太多，還花大把時間刪除，結果空出的空間少得可憐。後來才發現是 LINE 佔了超過200GB，決定從最佔容量的群組下手，豈料刪除一個36GB的聊天室後，手機卻瞬間崩潰，訊息不更新、照片不顯示、重開三次也沒用，讓他當場嚇到不行。最後他把LINE移除、重新下載，才終於解決難題，騰出200GB的空間。

