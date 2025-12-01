蘋果新款Studio Display傳2026年登場　搭載A19 Pro、Mini LED全面進化

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正為 2026 年初推出的新一代 Studio Display 準備重大升級，其中 A19 Pro 晶片與 Mini LED 面板成為最大亮點。新顯示器預期將大幅改善蘋果在高刷新率外接螢幕上的長期限制。

據外媒 MacRumors 報導，M5 iPad Pro 已成為蘋果首款支援 120Hz 高刷新率外接輸出的 iPad 產品，也被業界視為 Studio Display 升級方向的重要暗示。該裝置不僅能輸出 120Hz 畫面，還具備自適應同步（Adaptive Sync），讓遊戲、影片剪輯等高負載工作流程擁有更低延遲、更流暢的畫面呈現，並減少拖影與視覺延遲。

儘管 Mac 裝置本身早已支援 120Hz 外接顯示器，但蘋果自家顯示器產品線多年來仍停留在 60Hz，這在高階顯示器市場中相當罕見。多條供應鏈與韌體代碼跡象顯示，這項長期缺口有望在下一代 Studio Display 上被填補。 今年稍早，一款代號 J427 的全新蘋果顯示器遭曝光，資訊顯示其內建 A19 Pro 晶片，意味著更強的影像處理能力與更智慧的顯示運算。

另一方面，顯示器產業分析師 Ross Young 指出，蘋果正研發一款 27 吋、搭載 Mini LED 面板的新顯示器。與現行 Studio Display 的 5K LCD 相比，Mini LED 在亮度、對比度與色彩呈現上都將帶來明顯升級，同時能與 14 吋以上的 MacBook Pro 形成統一面板規格，讓整體畫質與效能更進一步。