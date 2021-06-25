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社會 社會焦點 保障人權

嘉義海巡高雄港查扣近500萬條私菸　堆滿整座倉庫市價約2.5億

▲嘉義查緝隊查獲鉅額香菸走私。（圖／海巡署提供）

▲嘉義查緝隊查獲鉅額鉅量走私香菸，需出動倉儲及堆高機。（圖／海巡署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署偵防分署嘉義查緝隊日前積極查緝私菸，經雲林地檢署及多單位成立專案小組多日佈線終於查獲鉅額且鉅量菸品，該案是高雄港有史以來數量第二多的走私案件，也成功幫國庫守住大額的香菸稅收。

▲嘉義查緝隊查獲鉅額香菸走私。（圖／海巡署提供）

▲走私集團試圖利用漁船暗倉偷渡香菸。（圖／海巡署提供）

由於案件偵辦過程適逢國內防疫時處三級警戒期間，依據衛生福利部中央疫情指揮中心(CDC)防疫指引，為防疫優先考量，5名入境船員先行隔離14日，另依檢察官指示將涉案「勝○號」貨輪停泊海巡署高雄海巡隊碼頭，案經14日隔離期滿，於6月22日同至高雄港第十號碼頭實施查艙。

▲嘉義查緝隊查獲鉅額香菸走私。（圖／海巡署提供）

▲海巡署查獲香菸數量高達9,946箱(共計497萬3,409包)。（圖／海巡署提供）

經數百人接力搬運，克服陣雨的惡劣天氣考驗，數量高達9,946箱(共計497萬3,409包)，本案所查獲之私菸數量為高雄港百年開港以來，高居第二多之案件，以每包菸稅51.8元計算，若走私成功，保守估計國庫將減少2.5億餘元稅收。

私梟集團看準連假期間菸品需求上升，趁彩雲颱風席捲來臺及防疫第三級警戒時，試圖從海外走私大量私菸，趁機獲取暴利。所幸經專案小組不畏艱難，在風雨交加及疫情嚴峻考驗下，仍戮力從公、抽絲剝繭，破解該集團運作模式，不畏海象惡劣之風險，勇於堅守岡位，鍥而不捨而順利偵破。

海巡署偵防分署嘉義查緝隊積極情蒐，並經報請雲林地方檢察署段可芳檢察官指揮偵辦後，召集相關單位成立專案小組展開佈偵，並跨分署整合查緝隊、海巡隊及岸巡隊等查緝能量，與雲林查緝隊、艦隊分署高雄海巡隊、南部分署第五岸巡隊共同偵辦，於6月6日清晨會同艦隊分署中部地區機動海巡隊、第三海巡隊、第四海巡隊、第十三海巡隊、澎湖查緝隊、北門查緝隊、臺南查緝隊、高雄查緝隊、鳳山查緝隊、屏東查緝隊、臺東查緝隊、中部分署第四岸巡隊、南部分署第十一岸巡隊、高雄港務警察總隊、財政部關務署高雄關、嘉義縣警察局刑事警察大隊偵ㄧ隊、雲林縣警察局虎尾分局、移民署國境事務大隊高雄港國境事務隊及高雄市、嘉義縣、基隆市、臺南市、南投縣等(縣市)政府財政局菸酒管理科等單位，持高雄地方法院核發搜索票，由專案小組人員與艦隊分署高雄海巡隊巡防艇，於臺南市安平外海登檢「勝○號」貨輪，初步檢視該船船艙後，發現大量菸品，遂將涉案人及船艦帶案偵辦。

全案將依違反菸酒管理法移送雲林地方檢察署與函送高雄市政府裁罰，並積極防堵走私入境，維護海防邊境之安全。在此呼籲社會大眾，來路不明或廉價私菸有可能參雜不明化學物質吸入恐將傷身，如發現走私不法行為，請撥打海巡「118」免付費報案專線通報，共同維護國境安全。

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