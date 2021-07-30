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瘋電影／罪之聲　日本真實懸案「固力果森永事件」改編

文／賴賴

▲▼罪之聲。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常喜歡這部電影，電影流暢帶著一股復古的情懷，從一件轟動一時的懸案，媒體想要找回失去的尊嚴，帶出媒體所造成的殺傷力，不論是現在或是過去，媒體彼此競爭以及從事新聞從業人員初衷的死亡，媒體變成商人，變成傷人的商人，正義蕩然無存，和整部電影的案件兇手相輝映，以正義之名出征，帶來的傷害到底誰才是真正的犯罪者，非常非常厲害的劇本，對於從事媒體的從業人員，有當頭棒喝的苦口婆心，五顆星推薦的好作品。

每一個人都有故事，有立場，有利益，有目的，人類因為有限的眼界與智慧，參不透大環境的惡劣，執政者的無知愚盲，不論在那個國家哪個時代，類似的故事都不少，我們唯一能做的只能從自己本身的善去幫助社會不足的地方，而這正是改變大環境的力量，電影帶出許多反思，媒體雖然傷人，卻也能撥亂反正，小小改變力量的決心還是可以為大環境帶來正能量。



片　　名：罪之聲
英文片名：The Voice of Sin
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2021-07-30
片　　長：02時22分
導　　演：土井裕泰
演　　員：小栗旬(Shun Oguri) 、 星野源(Hoshino Gen) 、 松重豐(Yutaka Matsushige) 、 古館寬治(Kanji Furutachi) 、 市川實日子(Mikako Ichikawa)
國　　家：日本
語言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

在平成時代將邁入尾聲之際，新聞記者阿久津英士（小栗旬 飾）被選入昭和最大未解決事件的特別企畫組，追查30多年前的事件真相，阿久津為了找到所剩的證據，每天不停進行調查。

在此事件中，犯罪集團在威脅錄音帶裡用了三名孩子的聲音，阿久津對此十分在意。另一方面，在京都經營西裝店的曾根俊也（星野源 飾），在父親的遺物中發現了卡式錄音帶，感到在意的他聽了錄音帶的內容，竟然聽到了自己年幼時的聲音，而這竟與30多年前威脅許多企業、震撼日本的昭和最大未破懸案的歹徒，所用的威脅錄音帶中出現的聲音是一樣的……

▲▼罪之聲。（圖／yahoo）

▲老媒體人對於當年報導有著虧欠社會的道德勇氣。

▲▼罪之聲。（圖／yahoo）

▲當年受連累的孩子已成家立業，卻永遠活在罪惡感裡。

▲▼罪之聲。（圖／yahoo）

▲始作俑者逍遙法外逃到英國。

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