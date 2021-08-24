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瘋電影／追憶人　美麗的愛情故事總是悲傷結局

文／賴賴

▲▼追憶人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

以催眠尋找問題答案為主軸，將催眠過程實體化，電影創意十足，卻也貼近真實，透過大腦存入的回憶，不斷重放美好回憶來療癒傷口，整部電影屬於愛情懸疑，在未來的時空，世界版圖變化，不變的是貧富懸殊更加劇烈，人們的生活抑鬱苦悶和充滿絕望，電影透露著此刻大環境世界低端人口的心情，電影流暢好看，大牌俊男美女還是足夠撐起兩個小時的劇情。

雖然腳色不多，場景也多半在陰暗晦澀的色彩視覺中，苦悶的情緒，在男女主角談戀愛時稍露煦陽，隨著女主角的消失，情緒更加苦澀，劇本靈活運用了催眠效果，與單一場景發揮最大化，透過4D創意視覺，讓電影不會因為陰暗的質感而乏味，風格鮮明並結構獨特的陰鬱情懷，個人風格鮮明的好作品，這部電影可以算是導演真正的處女作，自編自導很厲害的女導演。

整體感是好看的文藝懸疑片。


片　　名：追憶人
英文片名：Reminiscence
類　　型：科幻、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2021-08-19
片　　長：01時56分
導　　演：麗莎喬伊(Lisa Joy)
演　　員：蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson) 、 譚蒂紐頓(Thandie Newton) 、 休傑克曼(Hugh Jackman) 、 克里夫柯提斯(Cliff Curtis) 、 湯瑪斯法蘭西斯墨菲(Thomas Francis Murphy) 、 吳彥祖(Daniel Wu)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

尼克班尼斯特（休傑克曼 飾演）是一位調查記憶的私家偵探，專門探索暗黑又誘人的過去世界，幫助客戶找回逝去的回憶。住在邁阿密淹沒海灘邊緣的他，在接下新客戶—梅（蕾貝卡弗格森 飾演）的案件後，人生就此改變。原本只是單純協尋的任務，卻演變成一段危險的愛戀。班尼斯特努力尋找梅失蹤真相的同時，意外揭開了一起暴力犯罪陰謀，導致他最終必須面臨這樣的難題︰為了守住自己愛的人，你願意付出多少？

▲▼追憶人。（圖／yahoo）

▲視覺環境設定在邁阿密，低端人口所居住濕漉漉的新生地。

▲▼追憶人。（圖／yahoo）

▲透過催眠找鑰匙，藉此譜出一段戀曲。

▲▼追憶人。（圖／yahoo）

▲吳念祖的毒販頭子相當出色亮眼。

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