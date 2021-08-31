瘋電影／強運燒肉饌　食物有神批評改變美食運

文／賴賴

瘋言瘋語：

看這部電影肯定必須吃飽再去看，不然邊看邊想吃很難受，所有的烤肉畫面彷彿可以聞到味道，炭燒和牛、內臟，油脂豐厚卻不油膩，帶出日本匠人精神，以及這個網路時代，許多網紅聲量的影響，不夠專業的網紅往往不自覺的傷害了紮實努力的廚師們，不論好不好吃，製造者的辛勞絕對比批判者來得實在，許多角度思維，可以再再提醒我們下筆的謹慎，電影流暢，雖然不是娛樂片卻言之有物。

透過這部電影帶出許多日本在地日本烤肉店家，努力辛苦的一面，也道出烤肉專業，肉質料理材料判斷以及搭配的慎重，還有只能透過熟人才能來吃的店，這也太酷了，令人更想要一親芳澤，沒有想到小小的一個烤肉，可以創造出一部電影作品，而且沒有沉悶感受，很厲害的視覺攝影與導演節奏掌握，不錯看說。

原來經常批評別人的料理，會將自己的美食運趕走，很有道理唷。



片 名：強運燒肉饌

英文名稱：Food Luck

類 型：劇情

上映日期：2021-08-27

片 長：01時45分

導 演：寺門JIMON

演 員：片岡直人(NAOTO) 、 土屋太鳳 、 松尾諭 、 大泉洋(Yo Oizumi) 、 石黑賢 、 寺脅康文

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：鴻聯國際



劇情大綱

香氣四溢的烤肉味從人氣名店「根岸苑」陣陣飄了出來，還沒到營業時間，門口早已被各地饕客擠得水洩不通。這家店是安江(涼 飾)的老公在世時唯一留給她和兒子良人（放浪兄弟NAOTO 飾）的紀念品，良人每天最期待的時刻就是品嚐母親親手製作的燒肉料理。然而這幸福的日子並未持續太久，某天店內發生了莫名的食物中毒事件，因此導致燒肉店被停業倒閉。成年後的良人離家出走，平日靠撰寫美食文章賺取微薄薪水，過著自甘墮落的生活。



某天他被公司委派協助建立美食情報網站，同時收到疏遠多年母親病倒的消息，看著年邁的母親倒在病榻上不醒人事，童年時幸福的滋味一幕幕映入眼簾。良人決定重現小時候母親製作的燒肉料理，並帶到醫院給媽媽吃。於是他與靜香（土屋太鳳 飾）踏上尋找母親的秘密食譜之旅，在這過程中良人認識到母親對料理的堅持與熱忱，並逐漸找回自己人生的道路。

▲單親媽嗎的烤肉和配菜獨一無二，無人可取代。

▲擁有網路人氣的美食評論家，自以為是的膨脹自己。

▲品嘗美食是最大的舒壓方法。

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