瘋電影／感動她77次　失去才知後悔當初的不珍惜

文／賴賴

瘋言瘋語：

很好看說，原來是「原諒他77次」的續集，差點以為是舊片重播，加入馬力歐有強大的票房質感支撐力，不再只是香港小品口感，反而有著跨國戀愛的厚度視覺層次，而劇本也注入新穎元素，使得整體感更加電影味，電影流暢好看，期待再有續集。

雖然馬力歐戲份不多，卻佔據重要分量，也足以說服劇情又將再度面臨矛盾挑戰的可能性，愛情故事就是這樣，俊男美女和具有時下愛情價值觀的親友，擔任喜劇或劇情線引導，豐富故事並增加娛樂價值，這部電影繼續延伸下去，可以有長命百歲的不斷延續感，很厲害的劇情設計說，簡單好看又不拖泥帶水，非常推薦。

片 名：感動她77次

英文片名：77 Heartwarmings

類 型：愛情、劇情

上映日期：2021-08-13

片 長：01時34分

導 演：邱禮濤

演 員：蔡卓妍(Charlene Choi) 、 周柏豪(Pakho Chau) 、 馬力歐 、 惠英紅(Kara Wai)

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

經過77次的受傷之後，Eva（蔡卓妍 飾）終於和拍拖十年多的男友Adam （周柏豪 飾）分手。回復單身的Eva寄情工作，但Adam仍對她念念不忘，希望藉著努力改過表現誠意，感動她 77次，讓Eva回心轉意。

可是，Eva遇上泰國男神影星Marvel （馬里歐 飾），橫空而出對她發動追求攻勢，還有富豪鄧先生也猛烈追求她，讓Eva更加心慌意亂。此時Eva的媽媽（惠英紅 飾）突然暈倒入院，Eva為成全病危母親想看著她嫁人的心願，決定與Adam舉行一場浪漫婚禮……



究竟Eva最終會否被Adam感動？Marvel的出現又是否會改寫她的命運？這場婚禮又是屬於誰的大團圓結局？

▲泰國馬力歐加入注入新血增加厚度。

▲兩虎相爭，必有一傷。

▲罹患絕症的母親，卻尋回失落的初戀。

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