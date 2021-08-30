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瘋電影／噤界II　孩子是未來的希望尤其打怪超強　

文／賴賴

▲▼噤界II。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

好看，承接上一集的外星怪物，接著繼續單親媽媽帶著一兒一女一嬰兒逃亡，過程節奏緊湊，緊張刺激，沒有喘息的空間，就是看著鴨舌頭怪物到處用刀骨砍人，結局有驚喜，這次和上一集有著完全不同的操作模式，很好看。

這次沒有怪物群架，只有兩隻就把人類累得人仰馬翻，就是一種你追我逃的概念，只不過因不同的環境和躲避物有了新的障礙難度，儘管如此當大人都放棄只想獨自活命時，小孩子仍然尋找許多不可能中的可能性，並且冒險尋找答案，這的梗有啟發，孩子是未來的希望，好好地養孩子是對的。

導演採用兩線敘事手法來增加情緒壓迫性，與對比中感受到孩子是未來的希望，只有信任他們才能讓他們展現自我才能。

片　　名：噤界II
英文片名：A Quiet Place Part II
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2021-08-25
片　　長：01時37分
導　　演：約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)
演　　員：艾蜜莉布朗(Emily Blunt) 、 席尼墨菲(Cillian Murphy) 、 諾亞朱佩(Noah Jupe) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 米莉森西蒙斯(Millicent Simmonds)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙影業


劇情大綱

故事承接上一集，家裡發生意外之後，一家人（艾蜜莉布朗、諾亞朱佩、米莉森西蒙斯）現在必須去面對外界未知的恐怖世界，繼續為了生存而努力噤聲。他們迫使冒險踏入全新未知的地方，但很快就意識到，那些透過聲音來狩獵的生物並不是潛伏在沙子路上的唯一威脅。

▲▼噤界II。（圖／yahoo）

▲單親媽媽帶著一家孩子逃難求助。

▲▼噤界II。（圖／yahoo）

▲逃到友人區並獲得安全的藏匿處。

▲▼噤界II。（圖／yahoo）

▲女主角和導演是真實夫妻，也是戲中夫妻，典型人生勝利組。

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