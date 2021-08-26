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瘋電影／咒術屍戰　藥物實驗造成重大傷害警察保護權勢

文／賴賴

▲▼咒術屍戰。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然劇情單薄，但是節奏緊湊，屬於大場面的殭屍片，而這些殭屍其實就只是要復仇，要傷害他們的人道歉，而操控殭屍的壞人，藉此有著不同的算計，劇情是有點普通啦，不過許多殭屍的追逐動作大，且殭屍開車追車也屬頭一遭，感覺這些殭屍很聰明。

邪典電影有著自己的TA族群，只要有殭屍大量出現，並且出現血腥咬人的動作，加上不符合人體工學的扭曲關節，大概就已經到位五成了，所以韓國的邪典作品總是可以收穫觀眾的滿意，這就是典型的邪典娛樂作品，不必太追究劇情邏輯。

正值高端第三期未驗，看這電影超有感。


片　　名：咒術屍戰
英文片名：The Cursed:Dead Man’s Prey
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2021-08-20
片　　長：01時35分
導　　演：金容完
演　　員：嚴志媛 、 鄭知蘇 、 丁文晟 、 金吝勸 、 高圭弼 、 權海驍
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

在殺人案現場發現了被害者與嫌犯的遺體，然而嫌犯早已在三個月前死亡，這令警方陷入混亂。另一方面，追查懸疑事件的記者林珍熙（嚴志媛 飾）在廣播節目中，接到自稱是殺人案真凶的電話，對方表示想在直播中接受專訪。

警方與網友們都十分關注林珍熙記者的直播節目，專訪當天現身的嫌犯預告甦醒的屍體「在此矣」，將再犯下三起殺人案……預告殺人的那天，出現了龐大的「在此矣」活死人軍團，開始無差別攻擊民眾，警方出動所有警力也束手無策，究竟操控這些活屍的幕後主使者是誰？阻止他們唯一的「謗法」即將到來！

準備放手一搏的「樂一通」角色將打破慣例，讓他們的各種奇招衝到破表，打出一場他們專屬的球賽，連詹皇都會大吃一驚。

▲▼咒術屍戰。（圖／yahoo）

▲警察奉命保護無良藥商老闆高官。

▲▼咒術屍戰。（圖／yahoo）

▲無法死去的殭屍要來復仇。

▲▼咒術屍戰。（圖／yahoo）

▲上萬的無辜者，政府卻只保護藥商，好有感啊。

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