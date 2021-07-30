超懶人布朗尼！2材料+電鍋就能做　網曝更懶秘技：只要兩分鐘

▲超級懶人甜點，有電鍋或微波爐就能自己做！ （圖／網友提供，下同。）

記者周偉承／綜合報導

前陣子還在三級警戒期間，不少人都居家上班，休假也無法出遊，都快悶出病了，即使降級，還是害怕染疫，盡量能在家就在家，這時少數能療癒苦悶心情的就是甜點了！有網友日前分享DIY布朗尼的心得文，神奇的是不需要麵粉、奶油，只要有OREO、牛奶等簡易食材就能完成！

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▲食材超商就買得到，不用跑很遠跟很多人接觸。

「有沒有人跟我一樣每天WFH，都還是想要來點下午茶儀式感？」為了自製下午茶甜點，網友上網找到了這份巧克力布朗尼食譜，準備療癒悶在家的疲憊身心。有別於一般布朗尼需要用到麵粉跟奶油，這份食譜竟然只需要OREO跟牛奶，在超商就能買到，不用擔心跑很遠買材料會與很多人接觸，另外過程一點也不複雜，只要有電鍋基本上就能完成！

網友也將食譜與製作過程分享在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」。最主要的食材是2條OREO與巧克力牛奶290ml，如果喜歡奶味重一點，可以換成一般的牛奶。首先，要先將OREO在包裝裡揉碎，並倒入蒸碗裡，接著加入牛奶攪拌均勻，然後將蒸碗放入電鍋裡，外鍋倒2杯水蒸30分鐘，蒸好後放涼再冰入冰箱，凝固後巧克力布朗尼蛋糕就完成囉！網友試吃過後表示，蛋糕意外地不會很甜，口感濕潤很好吃，就算冰了一晚隔日再吃口感也很好！

▲OREO倒到鍋子裡揉碎也可以。

▲盡量壓到沒有大片餅乾顆粒。

▲加入牛奶攪拌均勻。

▲大概呈現這樣的狀態就可以進電鍋。

▲外鍋加兩杯水，大約蒸30分鐘。

▲放涼後冰入冰箱。

▲就是這麼簡單！

這篇懶人甜點食譜也讓不少人眼睛一亮，至今已被分享破千次，不少網友紛紛留言表示，「不需要麵粉啊？好神奇哦」、「謝謝提供這麼簡單的做法，要找機會來試試」、「感謝分享，很適合我這手拙的倫（人）」、「太棒了總算看到不用烤箱也能做的甜點」、「感謝。小朋友也很愛」，也有人表示，用微波爐可以更快完成，只需要中大火一、兩分鐘就能搞定，又再提升了這道懶人甜點的方便性！