獨／突襲「教父級殺手」美鷹會大哥王鑫別墅　25特警拿MK18逮閨蜜

▲刑事局29日大動作出動25名除暴特勤隊員，罕見絕密行動逮捕素有天道盟軍火庫、殺手級教父之稱的天道盟美鷹會大哥王鑫到案。（圖／記者吳杰澄攝）

突發中心／台北報導

刑事局偵一大隊29日執行極機密的掃黑任務，清晨兵分多路分赴台北市、新北市各地區掃盪素有天道盟軍火庫之稱，向來被台灣道上兄弟公認最剽悍凶狠的天道盟美鷹會大哥王鑫（67歲）、及王鑫身邊極少數獲取王鑫信任的女密友「林小姐」也一併遭特警攻堅逮捕落網。

由於美鷹會行事風格強悍且火力龐大，刑事局罕見動員超過25名「除暴特勤隊」特警，手持Daniel Defense MK18戰鬥步槍兵分多路攻堅、中午順利在新北市新店山區別墅逮捕天道盟美鷹會大哥王鑫、林女等人，其他幹員分赴台北、新北市區行動陸續收網，預計將逮捕美鷹會及涉案成員共6人，截至29日傍晚搜索逮捕行動仍在持續中。

據傳，刑事局偵一大隊這此絕密行動報請台北地檢署指揮，全案朝組織犯罪方向偵辦，據瞭解檢警認為有美國華青幫背景的王鑫擁有美國護照，警方早在1996年2月四海幫幫主「大寶」陳永和、大哥藺磊洽在台北市復興北路該幫開設的「海珍寶餐廳」用餐遭蒙面殺手連開8槍射殺，王鑫被懷疑是幕後策畫的主嫌，可惜檢警苦無證據，該案震驚社會卻懸宕迄今尚未偵破。

之後美鷹會還涉及2007年萬華崛江町大哥「瓜子」蔡岱延出席廟會活動遭槍殺、另外包含竹聯幫寶和會成員邵柏傑、2013年立法院華山大樓旁李世仁大腿遭槍擊致殘案件；立法院槍擊案包含涉案槍手及幕後主嫌雖經檢警逮捕，但都因熟稔法律程序獲判無罪，罕見出現台灣司法史上「有人被開槍、槍手主謀判無罪」的離譜狀況。

據瞭解、刑事局專案小組經過長期監控，認為天道盟美鷹會大哥王鑫以專業斷點設計、龐大的律師團資源，及黑幫金主幕後支持，屢屢策畫震驚社會的開槍傷人案件。但因王鑫長年持有美國護照、且本身無前科犯罪紀錄，加上近年王鑫行蹤飄忽不定，經常赴大陸、美國返台期間也多在旅館投宿，警方能順利掌握他行蹤逮人殊為不易。

檢警懷疑包含2018年台北市中山區濱江街前廢土公會理事長王國振遭槍手連開6槍、槍手聘請律師到案、2020年館長陳枝和在林口健身房外遭開槍，槍手劉丞浩也以相同模式投案脫罪，上述案件手法都和天道盟美鷹會指派槍手開槍犯案模式如出一轍，檢警據此逮捕王鑫及其女性密友「林小姐」及該幫成員共6人到案。

【相關新聞】



►快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」 自治會長林勝東強硬回擊



►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解

►快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了 警方急戒護送檢疫所隔離