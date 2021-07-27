倉儲物流業與運毒集團掛勾　走私700公斤K毒先驅原料

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第一大隊日前與財政部關務署台北關、航空警察局、台北、桃園市警局等單位組成專案小組，先在2020年11月19日凌晨查獲運毒集團下手司機涉嫌運輸第四級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」（N-Boc-Norketamine）23箱、總重約700公斤，該毒品也是製作K他命的先驅原料，若700公斤製成K毒流入市面，市價將高達10億元新台幣。

▲刑事局偵一大隊27日宣布偵結700公斤K他命先驅原料，並先後移送22人瓦解該運毒集團。（圖／記者張君豪翻攝）

專案監控後立即報請台灣桃園地檢署義股檢察官指揮溯源偵辦、刑事局26日宣布收網偵結，前後逮捕運毒集團22人依運毒罪嫌送辦。

▲刑事局偵一大隊27日宣布偵結700公斤K他命先驅原料，並先後移送22人瓦解該運毒集團。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組積極溯源長期跟監、蒐證及透過資料分析，發現毒品金主、貨物聯絡人利用夜間時間桃園機場某倉儲區忙碌運輸之際，但倉儲業者、報關行人員、運輸物流公司成員內神通外鬼。有倉儲人員落網坦承以每趟5-10萬元代價協助提供「快速出關」服務，但否認知情協助挾帶的貨品是毒品。

▲刑事局偵一大隊27日宣布偵結700公斤K他命先驅原料，並先後移送22人瓦解該運毒集團。（圖／記者張君豪翻攝）

集團司機把貨車停在倉儲外道路旁，這批毒品在假冒的人頭領貨人到場，未經任何查驗這批毒品竟然順利通關，警方當場收網先逮捕王姓貨運司機及涉協助運毒報關行其他3名共犯。

專案小組經蒐證後，今年2月3日持桃園地院開立搜索票，兵分19路發動搜索並拘捕該運毒集團主嫌等22人到案，當場查扣新臺幣519萬元、手機15支等證物。警方陸續行動，總計查獲梁姓主嫌（34歲）、及其他運毒集團成員、報關行、物流及倉儲涉嫌勾串運毒22人到案，全案偵結在7月26日依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

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