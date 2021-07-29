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朱學恒捐5萬助大陸水災！網一看「36F小姐姐」秒分心：居家更漂亮

▲▼大陸直播主馮子紜。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲大陸直播主馮子紜。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

記者黃可昀／綜合報導

鄭州淹水退去後，各項賑災作業仍持續進行中，眾人出錢出力幫助當地人重建家園，「宅神」朱學恒今天也曬出自己的捐款單，他沒有支付寶所以捐款不易，於是找來26歲超辣直播主「馮子紜（Teresa）」幫忙轉帳，結果照片曝光眾人全放錯重點。

▲▼大陸直播主馮子紜。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

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▲素顏仍皮膚白皙，和平時不同風格。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

朱學恒在臉書PO文表示，他有關注到近期鄭州水災的消息，礙於沒有方便的捐款管道，即使他想捐款也有心無力，昨天靈機一動找來上次的來賓幫忙，正是26歲的大陸直播主「馮子紜」。朱學恒指出，由於鄭州水已經退了，但其他區域仍有災情，「鄭州已經收到很多錢了，又還得繞過紅十字會」，他決定請馮子紜幫忙把人民幣1萬1415元（約台幣5萬）捐到中華慈善總會，文末也貼出捐款截圖來證明。

▲▼大陸直播主馮子紜。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲宅神捐款證明。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

不過網友看到這篇捐款文紛紛歪樓，焦點被馮子紜吸走，因為馮子紜平時形象是大膽、性感，也從不吝嗇露出自己的36F好身材，在大陸直播圈頗具知名度。這次從朱學恒曝光的視角中，馮子紜素顏、用鯊魚夾隨興盤起金髮，戴著圓框眼鏡看起來十分居家，與平時的火辣形象差很多。

網友看到清純版的馮子紜眼睛為之一亮，留言大讚「妹子的居家服看起來更漂亮」、「為啥小姊姊的帳號沒有超連結」、「小姊姊這次衣服不及格(歪樓)」、「超級兇的小姊姊」、「其實這篇的重點在來賓小姐姐」、「以後直播就用這個小姊姊，朱大請退居幕後。」

▼馮子紜平時是走性感路線。（圖／翻攝自馮子紜臉書）

▲▼大陸直播主。（圖／翻攝自馮子紜臉書）

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