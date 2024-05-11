淡水1死2傷撞擊畫面曝！　房仲抽毒菸開車...撞死無辜男大生騎士

記者戴上容／新北報導

新北市淡水發生死亡車禍！37歲李姓男子昨晚間9時許，駕駛白色小客車，行經中正東路，突猛撞3機車還往前拖行大約10公尺距離，事件造成1名22歲騎士死亡。警方調查，肇事者李男職業是房仲業者，酒測值為0，但他所抽電子菸，毒品初驗呈卡西酮反應，不排除毒駕，全案依過失致死罪偵辦，詳細事發情形仍待進一步調查。

據了解，昨(10日)晚間9時26分，房仲業者李姓男子駕駛白色自小客車欲返家，行經淡水中正東路時，突然撞擊一台機車（37歲黃男），之後往前推進，狠狠撞上另兩台機車（分由36歲林男、22歲陳男騎乘），整個路程長達10公尺，最後轎車一直到撞上路邊電線桿、撞斷電子公車牌才停下。

▲▼37歲房仲業者昨晚猛撞3機車，造成1男大生死亡、2機車騎士骨折 。（圖／記者戴上容翻攝）

死者（22歲陳姓男大生）由於最後一個遭到撞擊，所受力道之大，頭部嚴重撞創，案發第一時間失去呼吸心跳，腦液從耳鼻流出，送醫搶救後不治。男大生父親得知消息趕往醫院見兒子見最後一面，悲痛不已，難以接受痛苦的事實。

整起事件造成3名機車騎士受傷，其中22歲男大生頭部重創不治，另36歲林男右大腿骨折、37歲黃男肋骨骨折送北市振興醫院救治。

淡水警方展開調查，肇事李男酒測值為0.00 mg/l，警方又於他身上搜出電子菸菸彈，經實施毒品初驗呈卡西酮反應，已採集尿液送驗，全案依過失致死罪偵辦。