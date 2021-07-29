響應蔡英文支持國產疫苗　民進黨立委預約打高端已經超過10人了　

▲民進黨立委林俊憲登記施打高端疫苗。（圖／林俊憲辦公室提供）



記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日宣布，將國產高端疫苗新增為意願登記接種項目，截至28日晚間已有61.8萬人選擇登記施打高端疫苗。其中，總統蔡英文第一時間就表態完成高端疫苗的意願登記，而包括民進黨立委林俊憲、高嘉瑜、張廖萬堅等10多名民進黨立委也紛紛響應預約登記高端，支持台灣生技產業。

根據衛福部資料，自7月27日重啟疫苗意願登記接種項目後，截至7月28日22點，累積登記人數共909.7萬人，其中已有61.8萬人選擇登記施打高端疫苗。

民進黨立委近日紛紛在臉書曬出登記施打高端疫苗的照片，包括林俊憲、高嘉瑜、張廖萬堅、莊瑞雄、許智傑、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、鄭運鵬、賴品妤、蘇治芬等人都登記打高端疫苗，表態支持國產疫苗。

對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政28日受訪說，民進黨支持「有疫苗就打」的立場，每個委員、個人都有各種不同的考量，包括身體、年紀、時間等因素，民進黨團尊重每個委員施打疫苗的選擇。

據悉，有部分民進黨立委在這次本土疫情爆發前，因考量公職必須顧及疫苗覆蓋率等理由，就已經用自費方式打了AZ疫苗。

民進黨副秘書長林飛帆也透過臉書表示，國產高端疫苗開放上線預約後，他也改登記高端，呼籲還沒預約登記接種意願的朋友，建議大家儘早預約，無論是AZ、莫得納、還是國產疫苗，輪到就去打。