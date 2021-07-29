快訊／蔡英文支持設立李登輝紀念圖書館　明與賴清德赴五指山弔唁

▲總統蔡英文2020年9月19日出席李登輝追思典禮。（圖／翻攝總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝逝世明屆滿周年，總統府發言人張惇涵29日下午除表達總統蔡英文支持設立李登輝紀念圖書外，也透露蔡英文與副總統賴清德30日將赴五指山國軍示範公墓，向李登輝追思致意。

李登輝基金會29日上午召開記者會，宣布李登輝紀念圖書館擬落腳於台北市徐州路上的台灣大學舊法學院圖書館，呼籲政府協助推動。對此，張惇涵下午回應，李登輝是享譽國際社會的「台灣民主之父」，對於台灣民主轉型，以及開創國家自由多元新時代有卓著貢獻。

張惇涵強調，因此蔡英文及總統府支持設立紀念圖書館，表彰李登輝對於國家的重大貢獻與殊勳。

張惇涵表示，對於李登輝基金會及李登輝家屬表達，期盼設立在徐州路台大舊法學院之提議，由於李登輝為台大校友，亦曾擔任台大教授，總統府對此樂觀其成，而相關規劃須經台大校方同意，政府相關部門也會給予必要的協助與支持。

另外，張惇涵也透露，明日上午，蔡英文與副總統賴清德也會前往五指山國軍示範公墓，向李登輝追思致意，緬懷李登輝留給台灣的精神，堅持民主自由，並與國際夥伴互相扶持，為世界帶來良善貢獻。