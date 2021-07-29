險勝「中國台北」林昀儒　陸官媒指樊振東苦戰7局

記者魏有德／綜合報導

東奧桌球4強賽場上演兩岸大戰，比賽結束後，大陸官媒《人民日報》第一時間推文指，樊振東經過7局苦戰以4比3險勝，不過提到對戰的中華小將林昀儒時，特別強調是「中國台北」選手。除人民日報外，央視主播在轉播比賽時，也給與林昀儒高度評價，稱其為「國乒未來10年的主要對手。」

▲東奧桌球4強賽首戰結束後，人民日報推文稱樊振東險勝中國台北林昀儒。（圖／翻攝人民日報）

這場比賽由大陸世界球王樊振東出賽，《央視》1套負責直播，可見大陸官方及民間的重視程度。雖然林昀儒苦戰7局落敗，但他的出色表現，讓央視的主播頻頻稱讚，比賽結束後，央視主播也談提到，林昀儒的超高水準發揮，給我們留下深刻印象，未來十年依舊會是國乒的主要對手。

▲林昀儒與樊振東的精彩對決引起兩岸媒體及民間關注。（圖／路透）

林昀儒在本屆奧運男單賽事一路直闖4強，雖然球王先取得局數2比1領先，但林昀儒急起直追，從落後追到扳平，在樊振東聽牌的第6局，林昀儒還從6比9的落後追到9比9，再連拿2分扳平，將戰局拖進第7局。

比賽結束後，雖然林昀儒苦戰7局吞敗，只能參加銅牌戰，不過，他的表現也讓大陸官媒及民間高度讚賞，連賽評都在總結時強調，林昀儒在奧運賽場上，給世界第一的樊振東造成這麼大的麻煩，真的很厲害。