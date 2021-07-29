蘋果西打生產線遭污染　民眾喝到「烙賽」客訴…總經理判半年

▲蘋果西打生產線被污染，總經理仍繼續生產販售，被判6個月有期徒刑 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

有民眾客訴買了知名飲料蘋果西打，出現酸味、異物沈澱，更引發腹瀉等身體不適，送驗後檢出酵母菌滋生導致飲品變質，經查大西洋公司平鎮工廠原料混合槽內壁出現裂痕，導致孳生黴菌，新北市地院29日依違反食品法，判負責人孫幼英有期徒刑6個月，黃姓廠長有期徒刑4個月，緩刑2年，並向公庫支付10萬元。

判決書指出，在2018年間，出產知名飲料蘋果西打的大西洋公司，位在桃園平鎮的工廠，一號生產線原料混合槽內壁出現裂痕，導致內外壁間保溫棉孳生黴菌而發生交叉污染，整個生產線製造出的2公升裝蘋果西打飲料發生變質。

同年6月起，陸續有民眾飲用時出現酸味，飲料內還有不明沈澱物，更有人喝了後發生腹瀉等身體不適，向業者客訴產品變質。大西洋公司總經理及實際負責人孫幼英，及平鎮廠黃姓廠長得知後，並沒有清除一號生產線污染源，繼續生產污染的蘋果西打並對外販售。

桃園市、新北市衛生局接獲檢舉，將蘋果西打送去化驗，發現確實飲料遭酵母菌等菌類微生物汙染導致變質；黃廠長坦承疏失認罪，總經理孫幼英則否認犯行，新北地院審理，產品變質具有酵母菌等微生物汙染，而產生變質導致危害人體健康，2人得知有酵母菌污染變質情形下，仍持續生產、銷售，違反食品安全衛生管理法。

總經理及實際負責人孫幼英完全否認犯行，避重就輕不知檢討，民眾客訴後，仍生產販售218萬4150瓶蘋果西打至全台各通路，犯罪情節尚稱重大，依違反食品安全衛生法，判她有期徒刑6個月，得易科罰金，黃廠長坦承犯行且態度良好，判有期徒刑4個月，緩刑2年，並向公庫支付10萬元。

他奶奶的美麗小秘訣