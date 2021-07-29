世界最大！自家後院挖出「250萬克拉」藍寶石...估值28億元

▲挖井意外發現一塊巨大的「星彩藍寶石簇」。（圖／翻攝自BBC）

圖文／CTWANT

斯里蘭卡當局表示，在一名寶石商家中後院發現了世界上最大星光藍寶石簇（starsapphire cluster），該塊石頭重約250萬克拉、510公斤，預估在國際市場上價值高達1億美元（約新台幣28億元）。

根據《BBC》報導，住在「寶石之都」拉特納普勒地區（Ratnapura area）一名第3代寶石商賈瑪禾（Gamage）透露，工人前來他家後院掘井時，發現這顆巨大的星光藍寶石簇，但基於安全考量，他並未透露他的全名及住處。

賈瑪禾將此事告訴當局後，花了1年多的時間清理石頭上的泥土和其他雜質，才能對其進行分析和認證，賈瑪禾透露在清洗過程中，有一些寶石從石頭上掉下來，經確認為高品質的星光藍寶石。

這塊石頭重約250萬克拉、510公斤，被命名為「藍寶石奇緣」（Serendipity Sapphire），專家表示，這塊石頭在國際市場上估計價值高達1億美元（約新台幣28億元），寶石學家羅伊沙（GaminiZoysa）得知後也相當震驚，表示「我從沒見過這麼大的標本，可能是在4億年前形成的」。

不過有專家認為，雖然這塊石頭的克拉數高，但裡面的寶石不一定都是高品質，目前還待分析和認證。斯里蘭卡國家寶石和珠寶管理局主席韋拉辛格（Thilak Weerasinghe）也指出，「這是一種特殊的星光藍寶石標本，可能是世界上最大的標本。考慮到它的大小和價值，我們認為它會引起私人收藏家或博物館的興趣。」

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