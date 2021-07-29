肖若騰拿銀牌還被扣0.3分表現分　陸網友爆氣微博造詞：東盜主

▲大陸網友直接造詞「東盜主」，批評裁判護航日本奪金。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸體操男單選手肖若騰因單槓項目落地後未依規定向裁判致意，被扣0.3分「亮相分」拿下銀牌，金牌則由日本新生代體操王子橋本大輝奪下。賽後，大陸網友將羽球、桌球失利的怨氣連同體操扣分事件一股腦全爆發，在微博上造詞「東盜主」，批評裁判為讓東道主奪金，亂判還不讓人申訴的行為。

▲肖若騰在東奧男子體操全能項目以0.4分之差敗給日本選手橋本大輝，得到銀牌。（圖／路透）

大陸網友對於東京奧運裁判的執法尺度一直頗有微詞，包括在桌球項目對於日本選手水谷準吹球的無視、羽球混雙項目日本選手東野有紗一次過網擊球被判得分，經申訴仍維持得分有效，都成為大陸網友在微博上熱議的話題。

直至體操男子全能項目肖若騰最終拿下銀牌，輸給日本體操選手橋本大輝，大陸網友的怒火一下被引燃，甚至在微博上瘋狂轉貼新名詞「東盜主」，字面解釋為，一些裁判為了讓東道主拿金牌，ˋ直接裝瞎看不見，亂判決，還不讓人申訴的盜竊行為。

▲大陸網友做圖暗諷東奧裁判偏袒地主隊。（圖／翻攝微博）

次外，也有網友做出橋本大輝在跳馬項目中，落地時一隻腳踩在墊外差點失去平衡的動作，仍拿下14.7分的分數，暗諷裁判執法尺度偏袒地主隊。

對於遺憾奪銀，肖若騰在微博承認知道是何原因被扣分，不過，他也提到，「就是加上0.3，也是拿銀牌吧。有點遺憾，我也很想拿金牌，但金牌只有一個。」