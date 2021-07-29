兩岸桌球大戰！蔡英文點名林昀儒 ：讓世界看看「台灣天才少年」

▲蔡英文臉書點名林昀儒，讓世界看看台灣「天才少年」的實力吧！。（圖／體育署）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在28日深夜發文，回顧當天台灣奧運選手的表現，「又是精彩的一天」，尤其29日最受矚目的將是兩岸桌球男單四強賽對決，林昀儒將出戰排名世界第一的中國選手樊振東。她在文中特別點名林昀儒，讓世界看看台灣「天才少年」的實力吧！

▲林昀儒將在四強賽，出賽世界排名第一的中國選手樊振東。（圖／記者張克銘攝）



蔡英文發文表示，在桌球男單賽事，小林同學林昀儒直落四擊敗對手，成功晉級四強，也確定會追上莊智淵在2012年倫敦奧運獲得男單第四名的台灣紀錄，下一場，小林同學將對上世界排名第一的中國選手，加油！讓世界看看台灣「天才少年」的實力吧！

蔡英文接著提到羽球賽事， 一早許多人還來不及打開電視，小戴戴資穎就已順利贏球，傍晚小天周天成和王子維同時出賽，各自拚滿三局後拿下勝利，至此羽球小組賽告一段落，台灣選手全部晉級！「我們都會繼續密切關注」。

▲蔡英文表示，唐嘉鴻的「愛心」大家都收到了。（圖／達志影像／美聯社）



在體操賽事的部分，蔡英文表示，男子全能決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻以六項總和84.798分，名列第七名，締造台灣選手在奧運的新紀錄！「嘉鴻，你的好表現，全世界都看到了。你對轉播鏡頭比的愛心，在台灣的我們也接收到了。」

同場出賽的「鞍馬王子」李智凱雖然不慎受傷，幸好傷勢沒有大礙，教練也請大家放心「我們會繼續為智凱後續的鞍馬單項決賽集氣！」

蔡英文也鼓勵27日出賽的其他選手，包括征戰三屆奧運的射箭好手「雷母」雷千瑩 、台灣第一位達到「奧運游泳參賽A標」王星皓，即使沒闖進下一關，「你們依然是所有台灣人的標竿」，曾打破世界紀錄的不定向飛靶射擊好手楊昆弼也正在進行資格賽，明天繼續加油！

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