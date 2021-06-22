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底部「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡　網笑：我老了

▲▼布丁底部神秘設計。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲布丁底部神秘設計。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

很多商品不只在產品本身下功夫，包裝也大有學問，但並非所有人都能發現設計者的巧思，像是布丁經典的花朵狀塑膠盒，其實底部有根塑膠突起物，「掰斷後布丁就會掉下來」，網友們看完都大驚長知識了。

一名人夫在臉書社團「爆怨2公社」表示，他印象中布丁塑膠盒底部都會有「1根腳」，是個柱狀的塑膠突起物，只要將布丁封膜撕開並倒放，接著折斷塑膠突起物，布丁就會完整脫落塑膠盒，可以整個倒扣出來放在盤子上吃，看起來更賞心悅目。

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原PO本來以為這是大家都知道的冷知識，結果日前跟老婆抱怨大布丁底部沒有1根腳，老婆竟一臉嘲笑地說「本來就沒有腳！」 讓他覺得相當疑惑，於是PO文問網友是否也折過布丁盒的這根腳？

▲▼布丁底部神秘設計。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲很久以前包裝就改掉了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網友說舊版包裝才有這設計，現在的布丁盒都沒有這根腳，「沒看過，倒過來敲一敲就倒出來了啊，還要掰斷多麻煩」、「以前有」、「你到底多久沒吃統一布丁了」、「真的有腳~我老了」、「30年前吃就有那根腳」、「看到po文我馬上衝去冰箱看布丁⋯呃⋯結論是⋯我的布丁沒有腳」、「以前真的有，我也是這樣折斷就輕鬆倒出來。」

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