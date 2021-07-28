49.6萬人有意願打高端！陳時中：最快8月提供接種

記者洪巧藍／台北報導
中央流行疫情指揮中心昨天下午2時重新開放疫苗平台意願登記，並且新增高端疫苗選項。最新統計到今天下午1時，總計有827萬人完成登記，其中112萬人是本次開放才新增登記。另從登記狀況分析，有意願打高端的人達到49.6萬人，非高端不打者約8.3萬，占比1.01%。指揮官陳時中今表示，預期高端最早提供接種時間還是落在8月份。
▲流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自昨(7/27)日14時起開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。
根據指揮中心統計至下午1點，總計有827萬人完成登記，其中112萬人是本次開放才新增登記。當中占比最多的仍是同時勾選AZ、莫德納兩種疫苗者，以414萬人，占比50.02%，非莫德納不打的人322萬，占比39%。至於有意願打高端的人達到49.6萬人，非高端不打者約8.3萬，占比1.01%。
陳時中日前宣布高端通過緊急使用授權，可能於8月份少量提供接種。不過現在預約平台每週僅提供一種疫苗，且前兩輪每週都在百萬人，高端是否也要累積百萬劑才會提供接種？陳時中表示，沒有說一定要累積100萬劑，能夠盡量簡化不出錯就好，最快提供的時間還是8月。
【補充說明】
截至7/28 13:00
預約接種
符合預約資格： 1,380,747人。
預約人數：1,004,029人，佔符合預約資格人數72.72%。
意願登記
全國意願登記完成總人數：8,279,138人。(7/27 14:00 以後新增1,123,970人)
疫苗登記狀況：
AZ：412,679人，佔比 4.98%
AZ、Moderna：4,141,296人，佔比 50.02%
AZ、Moderna、高端：335,729，佔比 4.06%
AZ、高端：15,135，佔比 0.18%
Moderna：3,228,256，佔比39%
Moderna、高端：62,250，佔比0.75%
高端：83,793，佔比1.01%
有意願接種高端疫苗總計：496,843人(7/27 14:00 以後新登記：280,358人）
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