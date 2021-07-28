廠商超有眼光！郭婞淳淚謝「連家人都照顧」：從默默無名就看上我

▲郭婞淳超狂摘金，台灣之光！（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

郭婞淳東奧舉重摘金，昨（27）日她在臉書發表感謝文，也替教練一時粗魯的舉動，給予澄清「是彼此的相處方式！」而稍早，郭婞淳再度發文，是要特別感謝贊助商一路相挺！

郭婞淳感性在臉書表示，謝謝2016年里約回到台灣後，運動品牌Under Armour 無悔支持，她更笑虧，雖然那時候還不太認識這個品牌，但他們誠意打動了自己，「沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今奪下人生第一面奧運金牌，郭婞淳除了滿滿的感謝親友教練們，更也喊話「UA陪我走過大大小小的各種國內外賽事，讓我從比賽場內帥到場外，甚至連我的團隊家人都一起照顧了，謝謝你們我做到了，我會繼續努力，因為 #戰勝是唯一的路！」

底下引來萬人朝聖，紛紛替郭婞淳的努力深感動容，「是UA眼光獨到」、「成就感就是這一生『表演者』所追求的信念」、「支持好穿的運動衣」、「太讚囉，擁有正能量，自動會有好的資源自動找上您；也謝謝這些廠商，獨具慧眼」、「只好去買2件UA支持回去」、「UA應該打折慶祝」、「我也要跟妳穿一樣的」。

事實上，郭婞淳奧運金牌之路充滿挑戰，她人生也是波折連連，郭婞淳粉絲團小編在臉書上分享女神兒時的成長故事，文中寫到她出生時體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等等，所幸得以倖存下來，而名字中的「婞淳」兩字，也是取自「倖存」的諧音。

郭婞淳媽媽長期在外地工作，從小由外婆帶大，家裡經濟環境非常刻苦，因積欠房貸，連夜搬到工寮或借住親戚家是常態，更常常沒錢可以買早餐吃。天生愛運動的婞淳，藉由運動找到心靈寄託，透過體育獎學金及獎金負擔自己的學費，多出來的錢也用來幫助家裡。

而此郭婞淳奪得金牌，除了國光獎金金牌的2000萬元之外，也可拿到富邦集團設置的10萬美元（280萬元新台幣）的獎金，至少可拿2280萬元。至於這筆錢該如何運用？郭婞淳希望先拿2280萬元的獎金來照顧家人，並期盼未來可以回到台東開早餐店，之後再思考要如何幫助社會。