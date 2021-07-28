【廣編】大摩珍稀俱樂部璀璨摘星酩饗　攜手米其林餐廳推出限量尊榮體驗

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【廣編特輯】

圖、文／大摩The Dalmore提供

在父親節的非凡時刻，「大摩珍稀俱樂部-璀璨摘星酩饗」攜手全世界最具冒險精神、用味蕾周遊列國的The Tavernist廚藝總監James Sharman，將fine dining 結合頂級大摩威士忌，讓老饕們在家也能感受到獨一無二的極致珍稀饗宴。

James這次專為大摩威士忌設計的餐酒搭配套餐中，獨家菜色靈感來自喜馬拉雅山，將台灣石斑魚反覆以松子、奶油油淋至外表香脆，襯上在地迷你南瓜泥上，最後嗆上有著柑橘、焦糖香氣的大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌；靈感來自於南非開普敦的比爾通牛肉塔塔，是一道可直觀感受南非風情的辛香料理外，更把大摩亞歷山大三世豐富的莓香與豆蔻味發揮地淋漓盡致。主餐的豬五花以甘蔗煙燻燒烤至入味，再搭配馥郁迷人的台灣鳳梨，豬五花的油脂與香草鳳梨泥，創造出清爽、多層次的味覺享受，將大摩亞歷山大三世淡淡的香草莢後韻無限蔓延。

The Dalmore X The Tavernist 限量尊榮體驗活動

活動日期：2021-08-08 19:00-20:00

活動費用：NT$2,200 (提供大摩星級饗食，含The Tavernist 特製雙人套餐，三款威士忌【60ml/瓶】，大摩品酩杯兩只，及大摩品牌贈品，含運送費，大摩管家費，原價NT $4,599)（限量15組，順序以報名完成付費者優先）

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