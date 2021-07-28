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快訊／侯友宜：新北疫苗不夠了　8月1日暫停施打

▲▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／新北報導

疫苗不夠了！新北市長侯友宜今（28日）在市政會議上表示，新北人口最多，每天接種5萬劑是全國之最，剩餘量若沒有最多，市民就會沒得打，現在已經疫苗不夠了，8月1日至8月4日就會暫停施打疫苗。

侯友宜指出，新北市有近403萬人口，疫苗配發數量和接種人數一定是全國最高，疫苗剩餘量是即將施打的數量，當然要有更多存量，才有足夠疫苗可供市民施打，這是人口多的普遍現象。

侯友宜說，新北市依照不同年齡層採取適合的接種策略，針對長輩是求好、求穩、不求快，現在替50到60歲市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，全市到27日止，累計已接種120萬多劑，以新北市的行政效率，7月底所有疫苗將接種完畢，因此8月1日到4日沒有疫苗可供接種。

他也提到，上週末颱風來襲，新北市評估風雨影響不大，仍繼續施打疫苗，這2天就施打近10萬劑，感謝第一線辛苦的醫護人員、區公所及志工協助，新北市只要疫苗到貨、數量足夠，一定馬上給市民接種，希望中央配送穩定、量足、品質好的疫苗，中央、地方互相合作，做好疫苗接種。

新北市衛生局長陳潤秋也指出，有人說新北市剩餘量最多，那是因為這裡人口最多，需要的量最多，也配發最多，圖表上面的不是「剩餘量」，是「即將施打量」，如果這數字不是最多的，那新北市民就沒疫苗打了。

陳潤秋還說，至於有人說莫德納疫苗新北市剩餘最多是錯誤報導，恐是錯植其他縣市的數字到新北市。

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