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Delta肆虐！　美CDC政策大轉彎：打完疫苗熱區室內仍應戴口罩

▲▼ 以色列老年人接種疫苗。（圖／達志影像）

▲老年人接種疫苗。（圖／達志影像）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

Delta變異株肆虐，美國衛生當局今天政策大轉彎，呼籲打完疫苗在疫情熱區室內仍應戴口罩。官員表示，調查發現打完疫苗後染疫個案的體內病毒量，與未打疫苗者相當，仍可能散播病毒。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月中鬆綁口罩指引，建議已完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種民眾室內室外免戴口罩。相隔不到3個月，今天就因不敵Delta變異病毒株的高傳染性，被迫部分恢復。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天表示，為抑制Delta變異株傳播與保護他人，若在傳染率顯著或高的地區，打完疫苗仍建議在公共室內空間配戴口罩；K-12（幼兒園到高中）校園內也應人人戴口罩，包括教職員、學生與訪客，不論打完疫苗與否。

根據CDC定義，「顯著」（substantial）傳染率是指過去7天期間，該區域每10萬人有50至99人確診，「高」（high）傳染率則是每10萬人有100人以上確診。目前美國有68%區域符合上述其中一種定義。

瓦倫斯基指出，目前Delta變異株是美國境內主流，約占80%；專家調查發現，極少數打完疫苗仍染疫的個案，體內病毒量與未接種疫苗者相當，代表仍可能將病毒傳給他人。

瓦倫斯基說，目前12歲以下孩童仍無法打疫苗，免疫功能低下者接種疫苗也無法獲得完整保護；公衛專家也憂心，若大量病毒持續在未打疫苗民眾間傳播，不久後就可能出現能夠逃脫疫苗抗體的新型變異株，尤其在防重症方面。

她表示，更新口罩指引是反映最新科學證據，強調這是個「艱難決定」。

至於打完疫苗仍染疫機率有多高，瓦倫斯基表示，專家正追蹤全國超過20群人狀況，這數萬人當中有醫療人員、必要工作者及長照機構人員。專家每週為他們採檢，分析突破性感染情況，之後會向外界報告結果。

但她強調，接種疫苗仍是防重症或死亡最有效方式，即便是面對Delta變異株，疫苗也能降低病毒在社區間傳播。

在疫苗接種速度趨緩、Delta變異株成主流的雙重影響下，美國確診數近期有明顯攀升趨勢。根據CDC最新數據，美國過去7天每天平均新增4萬2226例確診，較前7天平均增加23%，明顯高於6月中一度來到的8059例低點。

考量Delta變異株威脅，白宮昨天也宣布維持現有旅行禁令。過去14天曾到過中國、印度、伊朗、巴西、英國、歐洲申根區、愛爾蘭及南非的非美國公民，皆禁止入境。

美國目前疫苗接種率近57%，其中成人部分達69%，尚未實現總統拜登（Joe Biden）設立的70%目標。

 
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