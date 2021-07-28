只勾莫德納「打不到狂罵政府」　網2派掀戰火：賣完了卻寫菜單上？

▲當初意願登記只選莫德納的可能打不到。（示意圖／資料照片）



記者黃可昀／綜合報導

疫情趨緩後人民焦點轉向疫苗之亂，不少人抱怨自己打不到莫德納，根本只有AZ和高端可以選。一派網友認為，台灣莫德納一直都不夠，民眾在勾選疫苗種類前就該想到這問題，不是自己打不到才反過來怪政府；另一派則指出，政府一開始就說有AZ、莫德納供大家選，也沒有先說莫德納不夠可能會打不到，「沒辦法達成期待就不要提出來，阿你給我選項然後告訴我做不到？」

PTT上目前分為兩派聲浪，一派人覺得只登記莫德納的人沒必要怪政府，「自己不看清楚怪誰」，莫德納當初只買505萬劑，加上美國送的250萬劑，兩劑全打完只夠377萬人接種，如果按照疫苗接種順序來看，後面順位的人幾乎是打不到，「本來慢慢排大家早就排到，偏偏中間一大堆外送師、遊民、攤商都去先打」，導致現在施打狀況混亂，當初堅持要打莫德納的人，根本就是自己沒有先了解現況。

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▲昨天才加勾選AZ疫苗的人要再等。（圖／翻攝COVID-19 公費疫苗預約登記平台）



另一派網友則認為，這就像去餐廳吃飯，服務生說有飯跟麵可以選，結果點完飯也付完錢以後，服務生才說飯賣完了要等，「點餐的時候不說飯很少，可能會沒有，還反過來靠北你不看看飯桶裡面還有多少飯，然後還不能改單，你會不會賭爛？」雖然政府昨天開放民眾可以修改成勾選AZ或高端，但很多人其實沒有天天看新聞，沒收到相關通知很容易就錯過這消息，「原文底下一堆說自己要算疫苗數量的，你去看看哪一個國家還要自己算疫苗的，大家最愛的美國爸爸有叫人民自己算嗎？」

網友留言，「中肯推，有BNT莫德納我也想打，現況只能妥協」、「只會看保護力，而不知道莫德納的產能要怪誰？如果知道產能狀況還要單勾莫德納，又上來抱怨打不到，這樣不令人質疑？」、「就說等四周了，都幫你算好了...自己選擇等的，愛挑疫苗就繼續等」、「去餐廳本來就是都可以點，不能點的就不要寫在菜單上面」、「你的確可以這樣想去罵，但現實是規則數量就擺在那，你明明打不到又要選，不然你以為如果有充足的莫德納會有50%人去選嗎？」