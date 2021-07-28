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台灣感謝日本！大型廣告登東京、大阪車站　日人：更喜歡台灣了

▲▼台灣網友「謝謝日本」廣告 東京大阪車站大幅刊登。（圖／翻攝自推特）

▲東京車站大幅廣告，台灣網友「謝謝日本」。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者楊明珠東京27日專電

日本政府贈送台灣3批共334萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，很多台灣人心懷感激，由1046名台灣網友集資的「謝謝日本」廣告昨天起刊登在東京、大阪車站，相當顯眼。

日本贈送台灣的AZ疫苗6月4日運抵台灣之後，許多台灣人在網路上想表達謝意，後來由旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」彙整，藉由募款集資，將這股謝意具體化，從7月26至8月1日在東京車站、大阪車站刊登大幅廣告。

廣告的內容是400多名網友提供的自拍照及感謝的訊息，以及台灣觀光局、台灣觀光協會所提供的台灣風景照等，非常吸引行人的目光。

旅居台灣期間曾在日僑學校就讀的平野奈津子、齋藤華子接獲旅台日本友人的通知，今天特別到東京車站看「謝謝日本」廣告。

平野告訴中央社記者，從廣告看到很多人的笑容與留言，可以感受到來自台灣的謝意與對日本的熱愛，這讓她更喜歡台灣了。

齋藤表示，看到廣告覺得很感動，但覺得日本如果能贈送輝瑞或莫德納疫苗給台灣，或許會更好，因為她曾看到報導說，有些台灣人似乎對AZ的安全性存疑。

在聽到記者說「大部分台灣人還是很感謝日本贈送的AZ疫苗」後，齋藤說：「自己很喜歡台灣，日本能幫得上台灣的忙，感到很開心。」她認為，台日交流深遠且有互信關係，她期盼台日今後在醫療、技術等方面能更加強交流。

齋藤得知台灣舉重選手郭婞淳今天傍晚在東京奧運舉重女子59公斤量級比賽奪金的消息後，為台灣感到很高興地說：「恭喜獲得金牌。真的是太好了。」

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