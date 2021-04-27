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低頭族抬起頭！男神女神陪你搭捷運　粉絲驚呼：超級驚喜

▲低頭族抬起頭！男神女神陪你搭捷運，粉絲驚呼：超級驚喜。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,麥當勞,焙果堡,澎湖國際海上花火節,LINE FRIENDS。（圖／記者姜國輝攝）

▲最近有不少通勤族發現男神金城武現身捷運站及車廂內，讓粉絲驚呼超級驚喜。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

搭乘捷運時不要再低頭了，最近有不少通勤族驚見男神現身，原來是男神金城武首次代言手機遊戲天堂2M，在許多捷運站及車廂內都能看見超帥男神，彷彿跟男神一起搭乘捷運，讓粉絲驚呼超級驚喜，民眾表示，「印象中金城武應該很少幫遊戲代言過，他又是我們當年的偶像，所以他來代言天堂是經典中的經典，覺得還蠻酷的，大學的時候常常跟同學組團，一起到地城去打副本，會找朋友一起再重溫當年的舊夢」。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,死神羈絆之刃,陳意涵,雲之歌,楊丞琳,PAZZO,張鈞甯,vivo。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼民眾表示，「金城武是當年的偶像，所以他來代言天堂是經典中的經典，覺得還蠻酷的」。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,死神羈絆之刃,陳意涵,雲之歌,楊丞琳,PAZZO,張鈞甯,vivo。（圖／記者姜國輝攝）

男神可不止這一位，人氣超夯的饒舌男神「瘦子E.SO」也獻出手遊代言處女作，《死神：羈絆之刃》高度還原原作劇情，更有多重玩法，打破傳統手遊RPG規則，除了男神之外，搭乘捷運時也可以一睹女神風采，女神陳意涵身穿婚紗，邀請玩家加入戀愛旅行MMO手遊《雲之歌》，跟她一起環遊雲海。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,死神羈絆之刃,陳意涵,雲之歌,楊丞琳,PAZZO,張鈞甯,vivo。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼搭乘捷運時不要再低頭了，抬頭看會發現有不少男神女神陪你搭捷運。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,死神羈絆之刃,陳意涵,雲之歌,楊丞琳,PAZZO,張鈞甯,vivo。（圖／記者姜國輝攝）

那究竟要怎麼樣才能變成男神女神呢？跟著捷運廣告攻略準沒錯，日常穿搭follow時尚教主楊丞琳就能走在時尚尖端，國民品牌PAZZO讓你無痛入手教主的同款單品，民眾提到，「一直以來都很喜歡PAZZO這個牌子，現在用比較平價的價格去買到跟自己偶像一樣的衣服，就覺得很開心，像我每天上下班都會看到這個廣告， 就會覺得很想趕快拿出手機下單」。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,死神羈絆之刃,陳意涵,雲之歌,楊丞琳,PAZZO,張鈞甯,vivo。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼民眾表示，「用比較平價的價格去買到跟自己偶像一樣的衣服很開心，每天上下班看到這個廣告， 就會覺得很想下單」。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,死神羈絆之刃,陳意涵,雲之歌,楊丞琳,PAZZO,張鈞甯,vivo。（圖／記者姜國輝攝）

時尚穿搭也要配上時尚鞋款，穿上來自巴西的Ipanema，具有極簡抽象藝術特色的人字拖，輕鬆展現南美風格時尚，而眼鏡更是時尚滿分的小配備，跟著盧廣仲的腳步，在OWNDAYS找到最適合自己的眼鏡，最快20分鐘就可完成取件，身為男神女神，完美肌膚更是必須擁有，est嬡色的保養3部曲，從啟動、修護到昇華，讓肌膚進行美麗循環，若是想跟氣質女神張鈞甯一樣，隨手一拍就是電影大片，不妨試試vivo X60系列，擁有五軸防手震，就算單手拍也超穩，而榮獲行動網路三項大獎肯定的中華電信，讓你享受優質的5G行動科技生活。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運車廂,麥當勞,焙果堡。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼走進車廂內，可以看到手拉環穿上繽紛可愛的麥當勞新衣。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,麥當勞,焙果堡,澎湖國際海上花火節,LINE FRIENDS。（圖／記者姜國輝攝）

走進車廂內，手拉環穿上繽紛可愛的麥當勞新衣，麥當勞質感系早餐「焙果堡」強勢登場，用質感美味開啟美好的一天，車廂內環繞式的澎湖國際海上花火節廣告，讓人好想去度假，今年首次獨家聯名合作LINE FRIENDS，風靡全球的熊大、兔兔和經典角色們都將現身澎湖夜空，車廂內創意壁貼超吸睛，成功攻佔大量乘客視野。

▼車廂內環繞式的廣告超吸睛，成功攻佔大量乘客視野。

▲▼北捷,4月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,捷運站,男神女神陪你搭捷運,金城武,天堂2M,麥當勞,焙果堡,澎湖國際海上花火節,LINE FRIENDS。（圖／記者姜國輝攝）

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