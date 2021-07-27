水岸風貌成美麗景點　桃園水務局獲2021國家卓越建設獎

▲老街溪興南一號護岸延長工程生態池。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「水水桃園，盡在水岸風貌！」桃園市政府水務局27日表示，該局榮獲「2021國家卓越建設獎」多項大獎，於最佳規劃設計類有「大嵙崁親水園區景觀工程」榮獲金質獎；而「桃園區魚管處滯洪池」、「八德區大湳滯洪池」及「老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41-斷面44) 」皆獲得優質獎肯定，打造讓市民朋友亮眼的水岸風貌。

▲「大嵙崁親水園區景觀工程」完工模擬圖。（圖／水務局提供）

水務局表示「大嵙崁親水園區景觀工程」榮獲金質獎，係將中庄調整池與中庄二期周邊土地整合發展，營造優質水岸廊帶，並配合「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」可將大漢溪右岸的「大溪老街」、「月眉休閒農業區」、「山豬湖生態親水園區」與左岸的「中庄調整池」、新北市鶯歌「山水自行車道」等遊憩景點完整串聯，營造桃園至雙北大漢溪水岸藍帶，依照現況地形特性、景觀視野及生態資源，將基地塑造為兩個地景特色主題空間。

▲「八德區大湳滯洪池」完工模擬圖。（圖／水務局提供）

「中庄水之谷」及「大嵙崁天空之城」，達成北北桃跨域大漢溪流域共53公里的水岸休憩路廊串連整合，該工程預計於明年2月完工，屆時可增加園區約40公頃綠化面積，且提供桃園新北兩市民眾運動休閒的好去處。

水務局說明獲得優質獎的「桃園區魚管處滯洪池」工程可改善中壢、桃園區因魚管處支線防洪需求不足易淹水的情形，新建滯洪池預計可達約7萬立方滯洪量，同時為地方提供環境教育意義。

同樣為新建滯洪池的「八德區大湳滯洪池」配合治水策略，兼顧灌溉、防洪、濕地利用等多功能需求，亦利用滯洪空間，一併營造兼具遊憩、生態保育之防災埤塘公園，且大湳滯洪池為國家級濕地，設計上秉持防洪與生態相輔相成理念，以減少外部干擾，重塑友善棲地為設計主軸，為利施工後生態迅速恢復並增加生物多樣性。

而「老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41-斷面44) 」已於今年5月完工，並配合A20捷運站區區段徵收間腹地，新設休憩步道，利用空間較大之地方設置休憩大草坪及設置平台，可供當地民眾進行活動或是休憩使用，結合在地人文、景觀及文化等整體環境營造，提升桃園市新興都市計畫區之居住、安全、休憩的生活品質環境。

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