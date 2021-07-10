巷仔內變「水」！　桃園推動後巷環境改造提升民眾接管意願

▲大溪區順時埔(農村風光) 。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局持續推動用戶接管及後巷環境改造，預計今年完成30條後巷美化，施作範圍包括桃園、蘆竹、楊梅、龍潭等區，透過居民共同參與地坪及牆面美化方案，結合在地文化元素做出符合民眾生活需求，使桃園市後巷展現獨特風景，同時也提升民眾接管意願，升格後普及率6年成長5倍，為六都第一。

▲改造前(左)和改造後(右、噴花地坪、牆面油漆) 差很大。（圖／水務局提供）



水務局10日表示，配合用戶接管後巷環境改造選址原則為：(一)用戶配合拆除後巷施工障礙者優先考量。(二)後巷寬度大於1.5公尺優先考量，可提供較佳的步行空間，凸顯美化效果及後巷改善成效。(三)屬開放性後巷，前後端可與民眾通行道路銜接為優先考量。後巷長度以30公尺以上為佳，可提高環境改善與美化效益。(四)示範點應為座落位置可及性高的常見後巷型態、非特殊或獨特形態之巷道。(五)同一後巷所有住戶均同意於地坪及牆面進行環境改造施作，並提供後巷環境改造同意書。

▲楊梅區新農街393巷(童話世界) 。（圖／水務局提供）

而為鼓勵民眾共同推動污水下水道用戶接管，水務局持續推動用戶接管後巷環境改造，展現桃園市與其他縣市截然不同的污水下水道工程特色。另外，桃園用戶接管數從升格前的27,726戶，截至今年5月累積達152,794戶，普及率從5.46%提升至27.2%(以每戶4人計算)，成績斐然，普及率6年成長5倍為六都第一。

▶「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形