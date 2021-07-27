快訊／「舉重女神」郭婞淳勇奪金牌！台東老家嗨放鞭炮長龍慶賀

記者楊漢聲／台東報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在27日舉重女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，接著挺舉更是輕鬆完成133公斤，最終以總和228公斤成績獲得金牌，為台灣奪得本屆東奧的第1面金牌。結果出爐後，郭婞淳老家的親友更是激動歡呼，還在家門外擺出鞭炮龍慶賀。

▲舉重女神郭婞淳奪金牌，老家發鞭炮慶祝。（圖／記者楊漢聲攝）

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郭婞淳在抓舉部分開把100公斤，為全場開把最重的選手，第1次試舉輕鬆舉起，在抓舉排名穩居第1，第2次試舉重量更調高至103公斤，刷新了奧運紀錄，但最後裁判改判失敗，不過第3次試舉郭婞淳再度挑戰103公斤順利完成，確定締造抓舉奧運紀錄。

在挺舉開始之前，郭婞淳就已經握有7公斤的「絕對領先」，而挺舉開把設定125公斤一樣是全場最重，第1次試舉順利挺起後，郭婞淳確定以總和228公斤提前摘金，成功收下了生涯第1面的奧運金牌，也是台灣本屆奧運的首金，郭婞淳之後在第2把試舉挑戰133公斤成功，更刷新奧運紀錄，第3把試舉拼141公斤世界紀錄，可惜沒能舉起。

在此同時，郭婞淳老家親友更是屏氣凝神，全程關注著郭婞淳，而在最終結果出爐後，親友們更是激動尖叫，還在家門外放鞭炮長龍慶賀。