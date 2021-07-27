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還真的有人買！「三色手環1000元」效力僅1天　網愣：不就包便當的

▲▼橡皮筋款三色手環。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲橡皮筋款三色手環。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

有些人為了求好運，會配戴「三色手環」來開運保平安，通常由棉繩手工編織而成並經過加持，不過有網友發現，網購平台上的三色手環百百種，甚至有的3條只要30元，但她點開照片一看卻傻眼了，直呼「等等…我是不是誤會了三十多年？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她在網購平台搜尋三色手環，其中一項商品讓她相當疑惑，賣家備註這是招財手鍊、磁場手環，而且還是「全館最低價」，一條15元、三條30元，但原PO一看照片才發現，「難道這不是包便當用的橡皮筋…？」

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照片中可見一大堆「三色手環」散落在桌面，就是五金行能買到一大袋的廉價橡皮筋，通常用來包便當，連綁頭髮都會卡住，更別說戴在手上有勒住的風險。原PO還發現，有其他賣家也在賣橡皮筋款的三色手環，價格還喊到三條1000元，產品介紹寫著綠色招健康、黃色招財、紅色招桃花，但效果全都只能維持1天，「當天買當天馬上交到男朋友，效果維持一天，隔天就會分手了。」

原PO本來以為這只是網友惡搞，想不到往下滑竟看到有買家評論，價值1000元的橡皮筋真的有人會買，還留下5星好評說「效果只能撐一天，隔天就會分了，聊勝於無吧。」賣家也認真回覆，「晚上做夢還會復合一晚，夢醒就掰掰了。」

▲▼橡皮筋款三色手環。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲三條1000元還是有人願意買。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友笑回，「的確很招財呀因為這個拿去包便當，都有人買便當」、「可能是轉世活佛加持過的吧」、「我竟然把財運都丟了、難怪我追不到錢」、「當手鏈的幸運耗盡時會開始感覺黏黏的，此時請再購買新的手鏈以延續幸運」、「疫情期間我家都吃外帶便當，結果收集了這麼多開運手鍊.. 我發了。」

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