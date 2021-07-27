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能做PCR、打疫苗！北市推「行動篩檢巴士」　柯文哲讚：可申請專利

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲27日表示，台北市6月推出的行動篩檢巴士，可以幫助從國外入境台灣居家檢疫14天的人，在準備離開防疫旅館前2天左右，直接開過去做PCR篩檢，之後還可以用來打疫苗，一切都有分艙分流，「可以拿去申請專利。」

台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對AIT油漆工與兒子「約翰紅茶」內湖門市工讀生確診案、健身房屢爆確診者足跡、捷克贈台灣3萬劑疫苗、外交部被爆發文給9個友邦大使館，表達捐國產疫苗意願等議題做回應。

柯文哲表示，北市6月推出行動篩檢巴士，過去這一個月運作相當不錯，也有做更精進調整；現在入境者需要在防疫旅館居家檢疫14天，且要離開防疫旅館前還要做PCR，但若要讓這些人去醫院做PCR很麻煩，所以乾脆把PCR設備放到公車上，裡面有增壓、冷氣等，「我看這可以申請專利！我去檢查過，還不錯。」

柯文哲說，該巴士將來要把做PCR的放一邊，隔開的另一區則開放打疫苗，從不同門出入，「設計還不錯。」護理人員一個門、病人走另一個門、打疫苗也是不同的門，全部都分艙分流，並成為北市防疫機動巴士，有需要就可以出動。

柯文哲指出，這個讓一般入境後做居家檢疫14天的人，可以在大約居家檢疫12天的時候，先將該防疫機動巴士開過去，人下來做完採檢就繼續回去居家檢疫，等到報告出來後，居家檢疫結束就可出來活動。

此外，柯文哲也提到，若遇到特殊專案，例如先前松山戶政事務所有員工確診，就可以緊急把該巴士開過去做臨時PCR篩檢，希望能隨著疫情進行，開始讓防疫更有效率。

▼北市行動篩檢巴士。（圖／北市府提供）

▲▼北市防疫0727。（圖／北市府提供）

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

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