研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

▲ 研究顯示，新冠病毒可能影響智力。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員發現，感染新冠肺炎後康復者在智力測驗中的得分往往遠低於從未感染者，顯示新冠病毒可能導致認知能力大幅下降，尤其是症狀較為嚴重者。

根據科學網站PsyPost，首席研究員漢普夏（Adam Hampshire）與研究團隊在2020年1月至12月間針對8萬1337名受測者進行智力測驗，其中1萬2689人曾感染新冠肺炎，嚴重程度不一，分析數據後取得上述結果，22日以《新冠肺炎康復者的認知缺陷》（Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19）為題，發表於《刺胳針》旗下子刊《電子臨床醫學》（EClinicalMedicine）。

研究發現，與從未染疫者相比，曾染疫者在智力測驗中表現較差，在需要推理、計畫及解決問題能力的項目中缺陷最大，與長期新冠（long-COVID）的腦霧、注意力不集中及找不到正確詞彙的症狀相符。此前也有研究指出，許多曾染疫者出現神經精神與認知發展的後遺症。

而認知能力低下的程度也與新冠肺炎的嚴重程度有關，曾染疫住院並使用呼吸器的受測者認知能力不足狀況最為明顯，相當於智商（IQ）下降7點，比中風或學習障礙帶來的缺陷更大。

漢普夏說明，「我們必須小心，因為這種病毒看來會影響我們的認知。我們尚不完全清楚是如何、為何影響且會持續多久，但我們需要盡快釐清，同時避免不必要的風險，且一定要接種疫苗。」

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